Sofía Gala sorprendió al mostrar lo grande que está su hija Helena, de 16 años: “Mi niña cómplice”

Los chicos crecen y de a poco buscan abrirse paso en el mundo. Varias celebridades acostumbran a compartir con frecuencia imágenes de sus hijos en las redes sociales para mostrar el día a día de sus vidas y las actividades que comparten juntos. Sin embargo, hay otros que suelen limitar el contenido relacionado con ellos solo para fechas especiales como cumpleaños, graduaciones o festividades. Cuando eso sucede, sus seguidores suelen sorprenderse al ver cómo crecieron en el último tiempo.

Justamente quien acaba de publicar imágenes de su hija fue Sofía Gala Castiglione. La actriz compartió con sus 375 mil seguidores de Instagram un posteo en honor a su primogénita Helena, quien cumplió 16 años, y sorprendió a todos al evidenciar lo grande que está la adolescente.

Así está hoy Helena, la hija de Sofía Gala(Foto: Instagram @socastiglione)

El jueves 10 de octubre, la actriz de Crímenes de familia hizo un posteo dedicado a Helena por su cumpleaños número 16. La primera foto fue una selfie actual que se tomó la adolescente en la que se la pudo ver con el cabello largo en un tono cobrizo, un poco de maquillaje en los ojos y en los labios y un piercing en la nariz. La segunda era una divertida imagen en blanco y negro de cuando era pequeña junto a su madre. El posteo permitió dar cuenta de lo grande que está.

Sofía Gala acompañó las fotos de su hija con unas dulces palabras. “Si hay algo que hice bien en mi vida fue darte la tuya. Gracias amor mío por revolucionar todos los mundos posibles. Gracias por mostrarme la manera más pura e intensa del amor. Te amo y te sueño desde antes del tiempo”, escribió.

El dulce mensaje de Sofía Gala para su hija Helena (Foto: Instagram @socastiglione)

“Feliz año nuevo personal, Helena. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo y estoy tan feliz de poder verte crecer y que me dejes acompañarte. Mi niña cómplice, mi compañera de vida. The world was waiting just for you (El mundo estaba esperando solo por vos)”, cerró. La afolescente es fruto de su relación con el tecladista de Babasónicos, Diego Tuñón. Sofía Gala, además, es madre de Dante, de nueve años, a quien tuvo con el músico Julián Della Paolera.

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios. Como buena abuela orgullosa, Moria Casán escribió: “Bellas, las amo tanto que no puedo más”, y su hija le respondió: “Te amamos reina madre”. También se pudieron advertir amorosos comentarios de las actrices Mercedes Morán, Laura Novoa y Andrea Pietra.

Por su parte, los seguidores de Castiglione no dudaron en felicitar a Helena por su cumpleaños. “Feliz cumple a esa belleza, ¡Qué grande está!” y “Hermosa, idéntica a la abuela”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Moria Casán también le dedicó un saludo de cumpleaños a su nieta (Foto: Instagram @moria_laone)

Quien también saludó a Helena por su cumpleaños el jueves fue justamente su abuela, Moria Casán. Al igual que lo hizo en 2023, la conductora del programa de streaming Nave nodriza, compartió en sus historias de Instagram una selfie que se sacó su nieta y escribió: “Dulces 16. Happy rebirth (feliz renacimiento) en tu birthday (cumpleaños). La perfección existe. Te amo Helena Tuñón”. Musicalizó la publicación con el tema “No Ordinary Love” de Sade.

A los 16 años, Helena dio cuenta de que heredó el amor por la actuación de su madre y su abuela. Si bien aún es chica, ya hizo su debut actoral. En 2021 participó junto a su madre de la película La Vagancia, dirigida por Ayar Blasco, y dejó en claro que eligió el camino artístico de su familia.

LA NACION