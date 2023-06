Alma, la hija de Mariano Martínez y Camila Cavallo, cumplió seis años y mostraron qué grande está: “Nos llenó el corazón”

escuchar

En 2016 y tras un polémico romance con Lali Espósito, Mariano Martínez confirmó su relación con la modelo Camila Cavallo, con quien vivió un intenso amor del cual nació Alma. En 2020, durante la pandemia, la pareja se separó y ella abandonó el hogar que compartían. Si bien hasta la actualidad cada uno continúa por su lado, con vidas muy distintas, con el correr de los años pudieron establecer un vínculo cordial y amistoso por el bien de su hija. El domingo celebraron juntos el cumpleaños número seis de la pequeña y compartieron en las redes la intimidad del festejo.

Mariano Martínez y Camila Cavello estuvieron justos entre 2016 y 2020 Instagram

La vida amorosa del exprotagonista de Valientes dio mucho de qué hablar a lo largo de los años. Su relación más duradera, sin dudas, fue la que tuvo con la modelo Juliana Giambroni. Después de casi una década juntos, libreta de matrimonio y dos hijos en común: Olivia y Milo. En 2014 comenzaron a escucharse los rumores de separación que más tarde se confirmaron. Posteriormente, él tuvo un romance con Lali Espósito, con quien compartía el protagónico en la tira Esperanza mía. Así como el inicio tomó desprevenido a más de uno, la ruptura fue aún más abrupta y no precisamente en el mejor de los términos.

En 2016, Martínez comenzó a salir con la modelo Camila Cavallo y en 2018 se convirtieron en padres de Alma. Si bien armaron una gran familia con los dos hijos de él, en 2020 el amor llegó a su fin. No obstante, con el correr de los años supieron encontrar un equilibrio por el bien de su hija. La pequeña acaba de cumplir seis años y, para ellos, hacer fiestas separadas no era una opción. Con temática de Merlina -la serie de Netflix- celebraron juntos el domingo y no ocultaron su emoción al verla tan grande.

Camila Cavallo y Mariano Martínez festejaron juntos el cumpleaños de su hija Alma Instagram @camilacavallo

El cumpleaños número 6 de Alma, la hija de Camila Cavallo y Mariano Martínez Instagram @camilacavallo

“Ayer celebramos los 6 de Alma. Disfrutó mucho su cumpleaños, rodeada de amigos y familia que hicieron de este, un día inolvidable”, escribió Camila en un posteo de Instagram al que agregó a su ex para que también apareciera en su feed. “Somos felices con tu felicidad y verte la cara de alegría, emoción y entusiasmo ayer a nosotros nos llenó el corazón”, agregó en nombre tanto suyo como de Mariano.

El texto estuvo acompañado con varias fotos y videos de la fiesta. La primera fue de los padres junto a la cumpleañera detrás de la torta de tres pisos negra, en concordancia con la temática. Alma, por su parte, se disfrazó de Wednesday Addams con el famoso vestido negro de la nueva versión de la historia y lució su cabello recogido en una trenza corona y dejó dos mechones sobre la frente. Camila, a su vez, siguió el dress code, y también eligió un look total black, mientras que Mariano llevó unos pantalones azules, una remera blanca y campera de jean.

La temática de la fiesta fue Merlina y Alma se vistió de Wednesday Adams Instagram @camilacavallo

Alma y su hermana mayor, Olivia Instagram @camilacavallo

El festejo tuvo una decoración de ensueños, con el nombre de la cumpleañera y el violeta y negro como colores centrales: cupcakes, mesa dulce, torta y regalos para los invitados. Los invitados disfrutaron de los animadores, quienes propusieron juegos para que pasaran el día. Alma fue la gran protagonista: Celebró a lo grande, jugó con sus amigos, se sacó fotos con sus padres y también con su hermana mayor, Olivia.

