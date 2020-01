Así hablaba Sandra Russo de Alberto Fernández antes de sumarse al oficialismo

Sandra Russo asesorá al gobierno de la provincia de Buenos Aires

El oficialismo acaba de sumar a sus filas a Sandra Russo, periodista, escritora y expanelista del programa 678, que desempeñará el cargo de asesora en el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Russo, que durante años fue una de las más férreas defensoras del kirchnerismo, ha tenido palabras menos amables en el pasado con el presidente Alberto Fernández, especialmente cuando dejó el gobierno de Cristina en 2008.

Justamente en julio de ese año, Russo lo criticó cuando brindó su primera entrevista como exjefe de Gabinete a una señal del Grupo Clarín, por entonces uno de los blancos favoritos de la ahora vicepresidenta.

"Hay agachadas que no se corresponden con el presunto estilo 'no confrontativo', sino con ambiciones personales tan, pero tan desbocadas, que no hace falta ponerles texto. Fernández les pone el cuerpo", escribió Russo en Página12 en una dura columna titulada "Confrontación".

En 2011, sus destinos se cruzaron de nuevo cuando Russo publicó La presidenta, historia de una vida, libro en el que Cristina lo acusó de ser un operador de aquel holding de medios. Como respuesta, Fernández publicó una carta abierta en LA NACION en la que negó las acusaciones a la que Russo referenció en una entrevista con Víctor Hugo Morales: "La leí por arriba -admitió-. Pero queda claro, como circula tanto en los medios, que la Presidenta ya no confía tanto en él".

Un año después, cuando Fernández se opuso al proyecto de estatización de YPF impulsado por el gobierno de Cristina, 678 lo fustigó en un informe en el que detalló que había sido consultor externo de la española Repsol y lo acusó de operar a su favor.

"Cuando Alberto Fernández dice que es consultor externo, que recién ahora lo dice, obligado por las circunstancias, porque ya salió públicamente esa información, pero niega ser lobbista, yo me pregunto, ¿qué es ser lobbista si no es recorrer todos los medios de comunicación a su alcance para hablar en contra de la medida que dictó el Ejecutivo? No sé qué sería un lobbista si no es eso", sostuvo.

En septiembre del año pasado parece haberse sellado la paz, cuando Fernández dijo que los periodistas de 678 habían sido "estigmatizados" durante los cuatro años de Cambiemos. "Estaba esperando el reconocimiento de Alberto. Por un lado un dolor personal y, por otro, porque me parecía una falla de campaña, porque el gobierno de Mauricio Macri ha violado la libertad de prensa desde el primer día", afirmó.

Ahora contribuirá desde adentro al gobierno de la provincia más grande del país.