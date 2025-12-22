Qué se sabe de la salud de Christian Petersen

Christian Petersen, de 56 años, sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi, en un grupo de diez personas. En pleno ascenso, comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por los guías, quienes lo trasladaron hacia la base.

Personal de Gendarmería colaboró en la asistencia, momentos previos a que lo trasladaran al hospital Junín de los Andes. Luego, debido a su estado delicado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

Petersen se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva. Tras sufrir una falla multiorgánica, mostró una evolución favorable en su estado de salud y fue extubado en las últimas horas.

Christian Petersen es uno de los chefs más reconocidos del país Santiago Cichero/AFV

¿Lo trasladan a Buenos Aires?

En su visita a LN+, el médico clínico Santiago Sartori argumentó que la fisiología de Petersen “no compensó el oxígeno en la altura”, razón por la cual sus movimientos y conducta evidenciaron rasgos erráticos.

El medico Santiago Sartori en LN+

Consultado sobre si la sedación que recibió el cocinero pudo haber agudizado su cuadro, el médico aclaró: “Previo a cualquier sedación, los profesionales se garantizan que la situación cardiovascular esté compensada”.

Sobre un hipotético traslado a Buenos Aires, dijo que “podría ser muy difícil debido a su situación crítica”.

Bares: “Hay dos situaciones probables”

El jefe clínico del hospital San Martín de La Plata, Diego Bares, se refirió el viernes a la situación de Christian Petersen y dijo: “Hay dos situaciones probables. Que haya tenido previamente una patología cardiológica o respiratoria, o un mal agudo de altura, donde independientemente de los controles, es tal el desfasaje, que disminuye el oxígeno en los tejidos”.

Así es la ruta de ascenso al Lanín

Por Paz García Pastormerlo

Más allá de las particularidades del caso, el episodio que derivó en el descenso del chef Christian Petersen del volcán Lanín (3776 msnm), en Neuquén, luego de una “falla multiorgánica”, puso el foco en los requerimientos para emprender el trekking hasta la cima de esa montaña y las vicisitudes del ascenso.

La subida al Lanín, al detalle

La senda tradicional de ascenso al volcán Lanín (por la ruta norte) comienza en la seccional Río Turbio, en las proximidades del Centro de Informes de Tromen, en la zona centro del parque nacional Lanín, a unos 70 km de Junín de los Andes. Se trata de la ruta más utilizada y es la que más tránsito de personas tiene en esta época del año. Sobre el comienzo, se atraviesa un bosque de lengas por un camino bien marcado que finaliza en la base del volcán. Desde allí, los andinistas deben seguir las estacas que conducen hacia el inicio de la ruta conocida como “Espina de pescado”.

“Tiene que haber graduación”

Otro cardiólogo que se explayó en LN+ sobre el estado de salud de Christian Petersen fue Norberto Debagg. Desde su concepción clínica, “a medida que subís una montaña, tiene que haber graduación y climatización. En algún lugar de la geografía me tengo que quedar quieto: compensar”.

LN+: Norberto Debagg, cardiologo

Por otro lado, recalcó en la importancia de contar con entrenamiento aeróbico y muscular. “Uno no puede subir un pico de estas características así nomás. Hacer algo así requiere, mínimo, de una preparación de cuatro meses”, sentenció Debagg.

Comunicado del Ministerio de Salud de Neuquén

El Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén indicó que Petersen fue derivado desde el hospital de Junín de los Andes y “su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”.

El comunicado difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén acerca del estado de salud de Christian Peterson instagram.com/minsaludnqn

Si bien habían circulado diversas versiones, desde el ministerio aclararon que no emitieron ningún parte médico oficial previo al comunicado difundido por la tarde. De hecho, no confirmaron que el chef haya presentado una fibrilación auricular -el tipo más común de arritmia-, tal como se afirmó en algunos medios de comunicación.

La palabra de la socia de Petersen

En diálogo con LA NACION, la socia de Petersen, Sole Martins, confirmó que el chef está en el sur acompañado por su esposa, con quien se casó en abril pasado, y expresó que en estos momentos la familia “necesita tranquilidad”.

Además de la incondicionalidad de su mujer, Christian cuenta con el apoyo de sus tres hijos: Hans (26), Lars (21) y Francis (17) -nacidos de su anterior matrimonio con Mercedes Cristiani- y de sus hermanos, Roberto y Lucas.

La bitácora del viaje de Petersen en Neuquén

Petersen había llegado a San Martín de los Andes de paseo junto a su esposa Zelaschi, con quien se casó en abril pasado. Decidido a subir al volcán Lanín, de 3747 metros sobre el nivel del mar, contrató a unos guías especializados con amplia experiencia en montaña. El chef integraba un grupo de diez personas.

Según pudo saber LA NACION, Petersen emprendió la excursión sin tener el estado adecuado y, ya en pleno ascenso, necesitó ser contenido por los guías.

El chef fue descendido por los guías de la excursión hasta la base del Lanín. Luego, personal de Gendarmería colaboró para asistir a Petersen, que después fue trasladado al hospital de Junín de los Andes.

La explicación de un cardiólogo

Mario Boskis, cardiólogo especialista en longevidad saludable, visitó los estudios de LN+, donde explicó: “Una falla multiorgánica no es una enfermedad en sí, sino la respuesta del organismo ante una falla catastrófica en un órgano”.

Y completó: “Una falla multiorgánica es un cuadro grave. El paciente con estas características entra en un cuadro, en el que necesita asistencia respiratoria mecánica, drogas que mantengan la presión arterial, drogas que estimulen al corazón para que bombee y diálisis para filtrar el riñón. Es decir, necesita apoyo de terapia intensiva permanente. Son cuadros muy serios”.

preocupacion por la salud de Christian Petersen

La historia de amor con su esposa

Christian y Sofía se conocieron en 2018 durante el programa El gran premio de la cocina, donde él era jurado y ella participante. Si bien al principio empezaron siendo amigos, el flechazo los sorprendió al final del concurso.

La pareja se lleva casi 30 años de diferencia (Fuente: Archivo LN)

“Yo estaba de novio y ella a punto de casarse, pero se vino a trabajar conmigo. Con el tiempo, nos animamos a algo más. Para ella, era una relación moderna, pero para mí, todo era desafiante. Yo, que siempre viví bajo un romanticismo más tradicional, del modelo ‘para toda la vida’, me encontré con algo diferente y más relajado. Nos veíamos cada tanto y eso nos vino bien a los dos. Recién a los dos años empezamos a darle un poco más de formalidad. Nos replanteamos qué era lo que queríamos. ‘A mí me gusta estar en familia, en un lugar de mucha paz y alegría’, me dijo ella. Yo, que quería lo mismo, decidí apostar a nuestra relación”, confesó en una entrevista a ¡HOLA! Argentina.

En el último tiempo, el chef había decidido abrir un parador en San Antonio de Areco, para vivir más en contacto con la naturaleza y alejarse de la vorágine de la ciudad.