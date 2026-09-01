Así vive hoy Clara, la hija menor de Ricardo Darín y Florencia Bas: de su emprendimiento de cerámica a la fotografía y su rol de tía

Clara Darín creció entre cámaras, sets de filmación, camarines, butacas del teatro, avant premieres y entregas de premios. La hija menor de Ricardo Darín y Florencia Bas también heredó el gusto por el arte, pero, a diferencia de su hermano mayor, Ricardo “Chino” Darín, no decidió dedicarse a la actuación, sino a las bellas artes. Hoy, a los 33 años, tiene su propio emprendimiento de tote bags y piezas de cerámica y se destaca con su afilado ojo para la fotografía.

Clara es la hija menor de Florencia Bas y Ricardo Darín

La hija de Darín y Bas es licenciada en Bellas Artes y decidió construir una carrera ligada a esta pasión. Durante la pandemia incursionó en la cerámica y lanzó su emprendimiento Teta Stuff, cuyos diseños artesanales se adquieren en el local Yey House, ubicado en Palermo.

Clara Darín tiene 33 años y es la hija menor de Ricardo Darín y Florencia Bas (Foto: Instagram @claradarin)

Ofrece coloridas piezas que van desde ceniceros hasta cuencos y diferentes modelos de velas. Asimismo, cuentan con una selección de joyeros y delicados aritos y collares. Por otro lado, también realizan bolsas de tela de gabardina con diseños estampados en serigrafía. “Rotación de cosas lindas”, reza la descripción de su perfil de Instagram. Anteriormente, estuvo al frente de CxClara, su propia línea de ropa.

Clara Darín tiene un emprendimiento de piezas de cerámica (Foto: Instagram @teta.stuff)

Por otro lado, la joven tiene una cuenta de Instagram en la que publica solamente su contenido vinculado con la fotografía. “Registros analógicos de Clara Darín”, reza el perfil de Clara Films. En el feed hay 192 publicaciones que cuentan con varias caras conocidas, desde sus padres y su hermano hasta Peter Lanzani, Santiago Mitre, Dolores Fonzi durante la temporada de premios de Argentina, 1985.

Algunas de las fotos tomadas por Clara Darín (Foto: Instagram @carla.films)

A pesar de la popularidad de su familia, la joven de 33 años siempre optó por tener un perfil bajo, alejada de las cámaras y focalizada en su propio arte. Sin embargo, eso no quita que acompañe incondicionalmente a sus padres y su hermano en sus proyectos, tanto en eventos de estrenos como rodajes y viajes familiares.

De hecho, en mayo de 2025, en pleno furor por El Eternauta (Netflix), homenajeó a su padre en las redes sociales al lucir la máscara que utiliza Juan Salvo, su personaje, durante la nevada tóxica provocada por la invasión de escarabajos alienígenas. Este elemento se volvió una marca registrada no solo en la historieta creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, sino también en la adaptación audiovisual de Bruno Stagnaro, que actualmente tiene una segunda temporada en desarrollo.

El 9 de febrero Clara se convirtió en tía de Dante, hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó (Foto: Instagram @claradarin)

Por otro lado, este 2026 arrancó de una manera muy especial para ella, puesto que estrenó un nuevo “título”. El 9 de febrero nació en una clínica de Barcelona Dante, hijo de su hermano y la actriz española Úrsula Corberó. La pareja trató de mantenerse en silencio durante el embarazo, pero fue curiosamente Clara quien previamente había dejado entrever, mediante un posteo de un día de compras en España, que el bebé era varón, algo que finalmente se confirmó unos pocos días después. “Siento tanto que se siente como si antes no hubiese sentido nada”, expresó la joven en un posteo del 25 de febrero en el que se mostró en su rol de tía con el pequeño en brazos.