Clara Darín habría revelado sin querer el sexo del bebé que esperan el Chino y Úrsula Corberó

El 9 de septiembre de 2025, Úrsula Corberó revolucionó las redes al publicar en su Instagram una foto que evidenció que junto a Ricardo "Chino" Darín iban a convertirse en padres. “Esto no es IA”, aclaró para despejar cualquier tipo de duda. Los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar y, aunque intentaron cursar el embarazo en la mayor privacidad posible a pesar de la popularidad de ambos, compartieron algunas imágenes que evidenciaron los avances del embarazo.

No obstante, a pesar de su reserva, aparentemente un significativo detalle sobre su bebé en camino pudo haberse filtrado, inintencionalmente, por una integrante de su círculo más íntimo. Clara Darín, la hermana del actor, publicó una foto que, para algunos, evidenciaría el sexo del próximo integrante de la familia.

Esta semana la hija menor de Ricardo Darín y Florencia Bas publicó en su feed de Instagram una serie de fotos para resumir lo que aconteció en su vida durante los últimos días. “Una semana bien confusa”, escribió. Pero todas las miradas se posaron en la décima imagen. ¿El motivo? Se trató de un body para bebé colgado en una percha de un local de ropa. Lo llamativo no fue la estampa de una pequeña tortuga con un pájaro amarillo sobre el caparazón, sino el color: celeste.

La foto que subió Clara Darín que revelaría el sexo del bebé de Chino Darín y Úrsula Corberó (Foto: Instagram @claradarin)

Esto fue suficiente para que sus seguidores especularan que, probablemente sin intención, la futura tía reveló que su sobrino sería un varón, puesto que ese color en la ropa suele asociarse tradicionalmente al género masculino. Esto se suma a que en enero, El País de Uruguay aseguró que los actores esperan un varón.

Hasta el momento, ni Úrsula Corberó ni el Chino Darín se pronunciaron al respecto y todo indicaría que recién lo harán luego del parto. Asimismo, también hay expectativa por conocer el nombre que eligieron y descubrir si optaron por respetar tradiciones —en la familia Darín, padre e hijo comparten el mismo nombre— o si decidieron ir por otro camino.

Úrsula Corberó y Chino Darín están en la dulce espera de su primer bebé, que nacerá en febrero en España

A principios de este año, el propio Ricardo Darín confirmó que en febrero se convertirá en abuelo. Si bien no trascendió la fecha estipulada para el parto, lo que sí se sabe es que el mismo tendrá lugar en Madrid. Tras pasar el verano en Buenos Aires, la pareja regresó a España para ultimar detalles para uno de los momentos más importantes de sus vidas.

Ricardo Darín aseguró que está ”emocionado pero con mucha prudencia” frente al nacimiento de su primer nieto

Justamente, en cuanto al protagonista de El eternauta, en enero contó, en diálogo con El País, cómo se enteró de que su hijo sería padre y por qué tuvo que ocultárselo a su esposa: “Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: ‘Preferiría que no dijeras nada hasta tanto esto no esté confirmado, después de los tres meses’. Y eso hice. Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo: ‘¿Cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?“.

Si bien admitió que no lloró cuando se enteró, reveló que estaba ”emocionado pero con mucha prudencia, con calma". “Seguramente voy a llorar porque soy bastante llorón”, reconoció.