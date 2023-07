Baby Etchecopar irrumpió en el programa de Fernando Dente y le hizo un fuerte reclamo: “Estoy laburando”

escuchar

“Che, decile que se calle con la bailanta este Dente. La re put… que lo parió, están todo el día con esos murgueros”, expresó visiblemente molesto Baby Etchecopar, cuando interrumpió el editorial que realizaba en vivo en su ciclo Basta Baby (A24) por los ruidos que llegaban desde el estudio donde se graba Fer al Dente (América) que tenía a Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk como invitado. Cansado por los sonidos fuertes que no lo dejaban seguir, tomó cartas en el asunto: se trasladó hasta allí y le hizo un planteo a su colega. Hubo momentos de tensión y el público quedó desconcertado.

El miércoles por la noche, en los estudios de A24 Baby Etchecopar decidió interrumpir su clásico monólogo por no poder realizarlo fluidamente debido a las interferencias que recibía por la música proveniente del estudio de al lado. Allí estaban Fernando Dente con El Polaco, quien brindó un show con un repaso de sus grandes éxitos.

La furia de Baby Etchecopar con Fer Dente que lo llevó a enfrentarlo

Mientras en el estudio de América se vivía una fiesta al ritmo de la cumbia, el conductor de Basta Baby, presuntamente enojado, expresó: “Vamos, bajen el volumen que estos morochos creen que porque ponen fuerte tocan bien. ¡Qué no rompan las pelot... ! y no hagan ruido. Voy a ir yo, ¿eh? Claro, bolu.... Le dije mil veces a este pende... ‘no me hagas ruido cuando estoy laburando’. Me trae toda la murga esta…”. Acto seguido, intentó seguir con su monólogo, pero desistió porque no podía concentrarse.

En ese momento, sin pensarlo, abandonó el estudio para ir en búsqueda de su colega y pedirle que baje el volumen de la música. La furia se notó en su acelerada caminata, que fue captada por las cámaras. Así llegó hasta el estudio contiguo, donde Dente lo recibió con un abrazo. Las aguas se calmaron rápidamente, aclararon los tantos y Etchecopar no dudó en bailar al ritmo de la cumbia antes de volver a su programa.

Baby Etchecopar fue a buscar a Fernando Dente en vivo

Noticia en desarrollo

LA NACION