Baby Etchecopar le abrió las puertas del mundo laboral a Jey Mammón: qué le ofreció

La relación entre Baby Etchecopar y Ángel de Brito tiene vaivenes y su última disputa fue a raíz del tema Jey Mammon: mientras que el primero “no lo juzga”, el segundo lo criticó por la entrevista que le hizo en Basta Baby por A24. Esas diferencias las expusieron en un diálogo en LAM (América) y el invitado dejó en claro su postura con respecto al caso.

La vida del conductor de televisión y músico Jey Mammon cambió drásticamente cuando Lucas Benvenuto hizo pública la denuncia por presunto abuso sexual. Esto le valió una suspensión de Telefe por tiempo indeterminado cuando era la figura estelar de La Peña de Morfi.

Baby Etchecopar habló sobre Jey Mammón

Además, el tratamiento mediático que tuvo el caso hizo que se fuera del país. Sin embargo, en las últimas semanas contó en varias entrevistas, incluso en la que le hizo Baby Etchecopar, que quiere volver a su lugar de trabajo: la televisión.

El miércoles pasado, Ángel de Brito invitó a Baby para un móvil de LAM (América) y hablaron sin tapujos en la lengua.

“Está bueno que lo hablemos, ya que estamos saquémonos las caretas. Uno opina, uno dice cosas, es parte del juego. La última vez que discutimos fue por la nota de Jey Mammon. En ese caso, la de Jey no me gustó... te calentaste un poco”, manifestó el conductor.

Baby Etchecopar entrevistó a Jey Mammón para Basta Baby por A24

“Pusiste que había sido la peor entrevista que le habían hecho y la levantó todo el mundo. Fijate que la levantaron más de las que estaban bien hechas”, retrucó el periodista y agregó: “Uno hace periodismo para que lo levanten”.

Si bien Estefi Berardi señaló que le había gustado la entrevista, Baby manifestó que le fue muy difícil llevarlo adelante ante una persona que quiere y admira. ”A mí me pasa lo mismo. Yo a Jey lo quería, pero esto me distancia”, respondió De Brito.

En ese momento, el invitado aclaró: “Yo a Jey lo quise, lo quiero y lo admiro. No soy quién para juzgarlo, sino la justicia. No estoy en esa postura y no le voy a sacar la cola a la jeringa. Si vuelve un día a la tele o al teatro y la gente lo perdona, yo lo voy a aplaudir”.

No obstante, lo que sorprendió al público y los panelistas del programa fue su propuesta: “En este mal momento yo lo tendría sentado trabajando, no hay que cancelar a nadie en el trabajo”.

Ángel de Brito le consultó si no lo había llamado para ser panelista suyo y Etchecopar respondió: “Ahora él no quiere volver y tampoco voy a especular en este momento con tenerlo para medir, pero el día que él se decida a volver a la tele, yo no tengo ningún problema en darle lugar”.

Por último, Baby Etchecopar manifestó: “Nadie nace con un GPS en la vida, yo maté a un hombre, todos nos mandamos una cagada en algún momento de la vida, ¿o no? No por eso nos tienen que condenar para siempre”.

Jey Mammón expresó su deseo de volver a la televisión en varias entrevistas que dio, pero por el momento no existe ninguna propuesta laboral al aire y la posibilidad de volver a Telefe parece cada vez más lejana.

