Marcelo Tinelli desafió a Baby Etchecopar, que aseguró que no se dejará mandar por él: “Que venga”

Luego de que Baby Etchecopar lo cruzara públicamente y asegurara que no va a aceptar órdenes suyas, Marcelo Tinelli no dudó en salir a responderle. Mientras discutía en una entrevista sobre los posibles integrantes de la nueva edición del Bailando, el conductor recordó las declaraciones del periodista y contó su mirada sobre él.

Desde su llegada a América, Tinelli dio que hablar y no pasó para nada desapercibido. Más allá del anuncio de que regresará con una nueva edición de ShowMatch en el canal, su rol de gerente artístico de la señal generó cierta polémica.

Uno de los que se manifestó públicamente fue Baby Etchecopar, que usó el aire de su programa Basta Baby (A24) para dejar en claro su opinión. “¿Vos te creés que yo con 40 años de profesión me voy a dejar mandar por Tinelli?”, expresó hace poco más de un mes y aseguró que con la llegada del exdirigente de San Lorenzo se producirían muchos cambios en la lista de periodistas que integran la señal.

En su momento, Tinelli decidió mantener el silencio sobre este tema y dejó pasar la crítica. Sin embargo, en una entrevista con Intrusos (América TV) retomó el tema. Todo ocurrió en el marco de una conversación sobre el regreso del Bailando y quiénes podrían formar parte del ciclo en su nueva edición.

Marcelo Tinelli habló sobre las declaraciones de Baby Etchecopar

En un fragmento de la charla, le sugirieron distintos rubros como para que pensara en un nombre que le gustaría sumar. Al entrar en el periodismo, afirmó que le gustaría contar con Esteban Trebucq, quien hoy forma parte de A24.

Por ser también periodista y trabajar en la misma señal, rápidamente surgió el nombre de Etchecopar. “Baby me encantaría”, comenzó empresario. Rápidamente, recordó el antecedente de las declaraciones que hizo el conductor: “Además, dijo públicamente que no va a aceptar ninguna de las órdenes mías y la verdad que lo felicito. Hace bien”.

Con un poco de ironía en su tono, continuó con el recuerdo de esas palabras y remarcó su supuesta intención de que forme parte del reality, al menos por una noche. “Un día me encantaría que venga al programa y, ya que no va a aceptar ninguna orden, ese día podría llevar un anotador y que me tire algunas ideas para la pantalla”, lanzó.

Baby Etchecopar se quejó al aire por la llegada de Marcelo Tinelli a América

“Me encantaría un cara a cara con Baby, que venga”, agregó filoso. Por último, le consultaron al conductor sobre cómo está la relación con el periodista luego de esas declaraciones. Sobre esto, describió que tuvieron una charla tras esas palabras y que todo quedó en los mejores términos: “De parte mía, lo admiro y me hace reír mucho. Me parece un periodista del car.... Lo llamé para decirle que estaba muy bien lo que había dicho y que no va a recibir ninguna orden mía”. “’Estuviste genial’, le digo. ‘Es más, cuando vaya te voy a pedir por favor algunas cosas y las voy a anotar así que voy a ir al estudio’”, reprodujo Tinelli, que más allá de este comentario hizo énfasis en la admiración que siente por el periodista.

