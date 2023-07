Nacha Guevara redobló la apuesta tras sus dichos sobre Lali Espósito pero después se arrepintió

escuchar

La guerra menos pensada. Nacha Guevara versus Lali Espósito. Todo comenzó esta semana cuando la cantante de 82 años estuvo como invitada a Noche al Dente (América TV), donde se pronunció sobre los músicos actuales y en un momento dijo que pensó en llamar a Lali para hacer juntas la canción “Andate al carajo” pero aseguró que nunca le respondió: “Están muy subidos al caballo; después se deprimen, chicos”. Sus dichos generaron repudio entre los fans de la intérprete de “Disciplina” y se desató un escándalo. Al principio Nacha se mostró implacable con su postura y hasta redobló la apuesta; sin embargo, después le envió unas sentidas disculpas a través de un video.

El viernes en LAM (América TV) compartieron un móvil que hicieron con Guevara donde le preguntaron si estaba al tanto de las repercusiones que tuvieron sus dichos en el programa de Fernando Dente. Ella ignoró la cuestión central y redobló la apuesta: “Yo sé lo que se está generando con la canción ‘Andate al carajo’ y estoy feliz con eso; feliz de la vida, es la primera canción a los 82 años que se ha vuelto viral. ¡Soy una genia!”.

Nacha Guevara redobló su apuesta tras los dichos contra Lali

Fue ahí cuando el cronista Santiago Sposato le preguntó si leyó el mensaje que publicó Espósito en Twitter. “Talk, talk, talk, pura mierda, bb; Yo, yo, yo, tiro flores bb”, escribió la cantante, remitiéndose a la letra de su canción “¿Quiénes son?”. Nacha, en tanto, con su cuenta de ironía, se limitó a responder citando a Miguel de Cervantes: “Hablen, hablen, hablen; ladren, ladren, ladren, señal de que cabalgamos”.

La intérprete comentó que Lali no se comunicó por privado, pero igualmente aseguró: “Me encantaría hablar con ella y todavía la oferta está en pie”. Sin embargo, ignoró cuando le preguntaron por Moria Casán, que salió en defensa de Espósito, y también cuando le consultaron si quería disculparse tras sus dichos sobre la salud mental.

Nacha Guevara le pidió disculpas a Lali Espósito por sus dichos en Noche al Dente: “Me encantaría que lo hicieras”

No obstante, hubo un giro de tuerca. Minutos más tarde, en LAM, pasaron un video que le envió la propia Nacha a De Brito, tras la entrevista, para hablar de lo que sucedió. “Ángel estuvieron tus chicos y no me gustó, porque hicimos la nota bajando la escalera, entrando al teatro. Yo los viernes tengo que venir mucho más temprano al teatro porque hay otros espectáculos antes y hay que resetear todo. Entonces prefiero decírtelo así más claro”, fue lo primero que dijo la actriz.

“En primer lugar, y es lo que me importa; si ofendí a alguien: perdón. No fue muy intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas Lali, que es a quien le tengo que pedir disculpas finalmente y a nadie más”, expresó y agregó: “Mi intención cuando se te llamó era cantar esa canción que se llama ‘Andate al carajo’ que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas y estoy feliz con eso”.

El pedido de disculpas de Nacha Guevara a Lali

A su vez, le habló directamente a Espósito con elogios incluidos: “Pensé en vos porque sos, de las cantantes jóvenes, la que me parecía más rebelde, más independiente y más auténtica en muchas cosas. Esta es una canción que requiere una fuerza especial para poder hacerla”. Asimismo, le dijo que su invitación sigue en pie: “Me encantaría que lo hicieras y si no está todo bien. Sé que sos una mujer muy ocupada que estás en España y la verdad no te preocupes mucho de estas cosas que son bolu***es”. Para finalizar le dijo que siguiera su camino y que disfrutara sobre todo de su éxito que es “muy merecido”.

Lali Espósito respondió al pedido de disculpas de Nacha Guevara

Horas más tarde, Ángel de Brito, que ofreció de intermediario, publicó en Instagram la conversación que tuvo con Espósito tras la disculpa de Guevara. “Lali me respondió hace un rato que: ‘Le tomamos las disculpas. A mí jamás me llamó ni escribió, por eso no entendí el reclamo. Pero todo mega con la gran Nacha’”.

La respuesta de Lali Espósito tras el pedido de disculpas de Nacha Guevara (Foto: Instagram @angeldebritooki)

Asimismo, Lali le desmintió los dichos de Nacha y le dijo a Ángel: “Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones pero no. No sé con quién habrá hablado, que dice que no he contestado”. Aparentemente, todo estaría aclarado y habrá que esperar para ver si la intérprete de “Disciplina” acepta o no la propuesta del dueto.

