“Ah no, que se enoja”: el palito de Fernando Dente para Marcela Tinayre durante su entrevista con Natalia Oreiro

La disputa por el horario de entrega entre Fernando Dente y Marcela Tinayre sumó otro capítulo cuando el conductor lanzó un dardo venenoso a su compañera de canal, con quien tuvo un ida y vuelta hace pocos días porque no le entrega el programa en horario. En una entrevista a Natalia Oreiro, el actor hizo mención a la reunión que tuvo con respecto a este tema.

Hace dos semanas, Marcela Tinayre comenzó Polémica en el Bar (América) con un filoso comentario luego de recibir el programa de Fer Dente fuera de horario. La diva, quien estaba recién llegada de un viaje, expresó: “Me cambié en al auto. Vengo de Rosario. Gracias Dente, me diste 15 minutos más, porque venía tarde”.

La indirecta de Marcela Tinayre a Fer Dente

Fer Dente, por su parte, le dedicó una cálida canción al día siguiente. “Yo acá en son de paz y amor. La semana que viene va a venir la reina de Marcela Tinayre y le quiero dedicar una canción de amor. Para que la gente entienda que en este canal nos amamos, todos nos llevamos bien, todos somos divinos. Con la mejor de las ondas”, indicó antes de entonar “Algo Contigo” de Chico Novarro.

Sin embargo, este jueves, el conductor recibió a Natalia Oreiro, quien protagoniza Iosi, el espía arrepentido (Amazon Prime), que estrenará la segunda temporada en septiembre. Fer Dente se refirió a la audiencia: “Después de Noche Al Dente, no se les ocurra cambiar la tele ahora, pero cuando termina, se pueden poner a verlo...”. En ese momento, la invitada lo cortó con un comentario: “No, ¿cómo? Después viene Marcela Tinayre”.

Natalia Oreiro y Fer Dente hablan de Marcela Tinayre

“Por favor, que se nos enoja”, indicó el conductor y luego Oreiro agregó: “Que fue la chanchita, ¿no te acordás que fue la chanchita en La Máscara?”. La actriz hizo referencia al programa que condujo en Telefe llamado ¿Quién es La Máscara?, en el que un grupo de jurados debía adivinar qué famoso estaba cantando detrás del disfraz. En su única temporada ganada por Fer Dente, Tinayre se disfrazó de chanchita.

Pero el actor, giró la cara y le habló a otra cámara para hacer una aclaración: “Estamos hablando de un programa de personajes, no te estamos diciendo ‘la chanchita’. Tuvimos reunión de consorcio”, explicó con respecto al ida y vuelta mediático que protagonizaron.

Oreiro, que estaba enterada de este cruce, le respondió: “Y si le entregás a cualquier hora el programa”. Pero el conductor quiso cerrar el tema y concluyó: “Sabe todo Natalia”. Por último, indicó que todavía la están esperando a Marcela Tinayre en el programa.

Natalia Oreiro reveló una particular obsesión

En otro momento del programa, Natalia Oreiro habló de la insólita colección de inodoros antiguos que lleva adelante hace varios años y en la cual es referente.

“He sido blanco de muchas burlas”, introdujo la actriz y luego agregó: “Para mí es una obra de arte porque los primeros inodoros labrados son hermosos”.

No obstante, desarrolló el principal motivo de su colección. “Me gusta mucho lo que es material de arquitectura antigua. De toda la vida, me gustaron siempre las casas antiguas. Y con los años comencé a coleccionar material de demolición. Tengo un par de galpones y aparte me conocen en el rubro todos. Si tienen algo, me avisan”, explicó la actriz.

