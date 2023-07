Soledad Pastorutti: “Tuve un fan que llegó a comer de la basura para venir a verme”

escuchar

Soledad Pastorutti, más conocida popularmente como La Sole, tiene una extensa trayectoria como cantante y una inmensa cantidad de fanáticos que siguen su carrera y sus presentaciones con devoción. En este sentido, el martes a la noche, en diálogo con Fernando Dente, la artista de Arequito contó qué fue lo más loco que un seguidor suyo hizo por verla. “Uno llegó a comer de la basura”, reveló.

La Sole fue la invitada especial del programa Noche al Dente (América), que conduce el mencionado actor y animador Fer Dente. Luego de hablar de momentos importantes de su vida artística y familiar, la cantante fue llevada a una especie de ping pong llamado 10 al hilo, donde debía dar respuestas breves a preguntas diversas.

En ese fragmento del ciclo, el anfitrión le preguntó a su invitada: “¿Qué es lo más loco que tus fans hicieron por vos?”. De inmediato, Dente añadió: “Y hablemos de que tus fans son una familia, que te aman, te acompañan, pero, ¿qué es lo que vos dijiste: ‘Che, acá se fueron...?’”.

“Han hecho muchas cosas, han llegado a entrar a mi casa”, respondió la artista. “Eso no está bien, no está bien -aclaró el conductor-. Algo que no terminen presos, algo de locura, pero legal”.

“La verdad que (hicieron) muchas cosas. Bueno, viajes larguísimos, dormir en la calle, por ejemplo. Comer de la basura”. Ante la sorpresa de Dente por tal revelación, la exconductora de La Peña de Morfi, dijo: “Esto me lo han confesado”.

A continuación, La Sole remontó su anécdota un poco atrás en el tiempo para darle contexto: “Les mando un beso enorme a dos amigos de Mendoza que se casaron... ella es de Buenos Aires, él de Mendoza. Se conocieron en un recital mío en Arequito. Se casaron y tienen dos hijos bellísimos, Naty y Sebas”.

La Sole habló de todo con Fer Dente el martes a la noche y contó las locuras que hicieron por ella sus fans

Entonces, la cantante de “A Don Ata” contó la locura de su fan: “Un día, Sebas, en un asado me dice: ‘Yo te confieso que un día fui a Arequito, con una mano atrás y otra adelante, no tenía plata y yo del hambre busqué en la basura y terminé comiendo un pedazo de manzana que estaba en la basura”

La artista también contó que, además, en otros tiempos, los fanáticos de su música como Sebas viajaban a dedo. “Era otro país, mucho más seguro”, reflexionó la cantante y cuenta lo que le contestó entonces a su leal seguidor. “Le dije: ‘No te lo puedo creer’. Aparte, en el pueblo, que cualquiera le hubiese dado cualquier cosa. ¡Eso me pareció muy loco!”, subrayó.

Los shows de Soledad Pastorutti mueven multitudes, y muchos son los fans que se trasladan de un lugar a otro del país para llegar a verla Gerardo Viercovich

“Ponías una carita de El gato con botas y cualquiera te daba un guiso”, apostilló Dente, en el mismo sentido.

Un rato antes, La Sole había sorprendido al anfitrión de Noche al Dente al relatar que se encontró con Lionel Messi en la despedida de Maxi Rodríguez hace un par de semana, y no le había pedido una foto. Luego de contar que ya tiene una postal más antigua con el astro argentino, la artista explicó: “Siento que la foto está buenísimo, pero ¿para qué es? Para postearla en Instagram, que es bárbaro y todo suma al engagement. No me dio por pedirle porque todo el mundo le pedía una foto y pobre pibe, me pareció que disfrute el momento”.

