El conductor de radio respaldó a Eduardo Feinmann por las difamaciones recibidas y aseguró que los periodistas son víctimas de maniobras que buscan silenciarlos Crédito: Radio 10

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 10:39

"Estoy triste por mi amigo Feimann" , comenzó Baby Etchecopar en su programa Basta Baby, por ( A24 ). Con esas palabras, el periodista hizo un fuerte descargo en el que respaldó a su colega por las denuncias y difamaciones recibidas y criticó el accionar de algunos referentes políticos contra el periodismo. "Hay una embestida cruel" , consideró.

"Hombres y mujeres muy cercanos al exgobernador [ José ] Alperovich , en la provincia de Tucumán. Gente que ya tiene varias causas judiciales por extorsión y amenazas, en esa provincia, están queriendo instalar en las redes sociales que soy abusador y violador", había explicado Feinmann horas antes en su programa de radio.

A raíz de las delicadas denuncias recibidas por Feinmann, Etchecopar defendió a su colega: "Yo no sabía la opereta porque este no habla nada. Lo están persiguiendo hace dos o tres semanas", sostuvo. "Él nos ayuda a todos, pero nunca contó que lo estaban volviendo loco, a su familia. Hijos de put. Termínenla de difamar.", exigió.

Baby Etchecopar respaldó a su colega por las amenazas y difamaciones recibidas Crédito: A24

"Si Caro [ Losada , periodista de América Noticias ] va a un supermercado, la gente sabe la patente del auto, cómo está vestida, no se lo contamos, pero tenemos todos los días llamados a nuestras casas, a nuestra familia", relató. "Yo estuve casado 37 años, de los cuales 17 estuve jugando en primera. Imagínense las veces que llamaron, que difamaron", añadió.

En relación a su propia experiencia recibiendo amenazas, Etchecopar comentó: "Miren, yo tomo alcohol, ni me drogo ni fumo, pero todo lo que me quiere poner la gente. Me acuerdo que una vez me dijeron que con estas ojeras tenía que tener merca encima. Estoy ojeroso porque fui ojeroso toda la vida, pero la verdad es que la gente te cuelga lo que se le ocurre", agregó.

Finalmente, sobre la situación que atraviesa el periodismo desde hace algunos meses, Etcheopar consideró: "En este momento que hay una embestida contra el periodismo, cruel, es cada vez más brutal, pasó lo de Leuquito [ Diego Leuco ], [ Alfredo ] Leuco , porque ya es un señor periodista. Mañana le tocará a otro, y hoy me entero que le tocó a mi hermano Eduardo".

Finalmente, concluyó: "Si hay un tipo honesto y leal es Eduardo Feinmann. Es más, yo le digo mi hermano, no mi amigo. Y si en Tucumán quieren buscar este tipo de gente lo tienen en el exgobernador, él es eso que dicen. Eduardo, estoy al lado tuyo como vos estás al lado mío, espalda con espalda. Estamos todos tus amigos, toda esta gente".