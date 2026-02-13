Bad Bunny en River: cortes, transporte y recomendaciones para asistir al show de hoy, viernes 13

La ciudad de Buenos Aires prepara un despliegue logístico de gran magnitud ante la llegada de Bad Bunny en River. El operativo de seguridad vial para el primer show de este viernes afecta los alrededores del estadio Monumental, con el fin de organizar el flujo de miles de fanáticos. La coordinación de los cortes en las principales arterias de tránsito estará a cargo de la Secretaría de Transporte.

Los cortes programados

El cronograma de restricciones contempla diversos puntos de bloqueo en el área adyacente al estadio Monumental. Los horarios y lugares específicos para la interrupción del tránsito este viernes 13 son los siguientes:

Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.

de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16. Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: de 11 a dos de la madrugada.

del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: de 11 a dos de la madrugada. Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: de 13 a dos de la madrugada.

de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: de 13 a dos de la madrugada. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: de 14 a dos de la madrugada.

de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: de 14 a dos de la madrugada. Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: 14 a dos de la madrugada.

de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: 14 a dos de la madrugada. Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: de 14 a dos de la madrugada.

de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: de 14 a dos de la madrugada. Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: de 14 a dos de la madrugada.

de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: de 14 a dos de la madrugada. Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: de 14 a dos de la madrugada.

Transporte

Por la primera fecha de Bad Bunny en River, la línea D de subterráneos funcionará con horario extendido hasta las 1.30 horas del sábado. La estación terminal Congreso de Tucumán solo permanecerá abierta para el ingreso de pasajeros.

Por otro lado, desde este viernes y hasta el lunes, el tren Sarmiento no brindará su servicio habitual. Lo que también sufrirá modificaciones son las paradas de colectivos habitualmente ubicadas sobre avenida Libertador, como la de la línea 29, que será trasladada hacia avenida Cabildo.

Desde el Gobierno porteño recomendaron a todos los asistentes del show del viernes 13 a tener las precauciones necesarias al momento de regresar a sus hogares.

Recomendaciones e ingresos

La apertura de puertas del estadio de River Plate será a las 16 horas. A partir de las 19 subirá al escenario Lorén Aldarondo Torres, más conocida como Chuwi, única telonera del show. Finalmente, la estrella de la música urbana contemporánea iniciará su actuación a partir de las 21 horas.

Además, la productora solicitó a los asistentes que se dirijan a la intersección correspondiente según su ubicación para agilizar el ingreso al Monumental. Este operativo busca evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar que el público ocupe sus lugares antes del inicio del espectáculo principal.

Los accesos al estadio Monumental

La organización dividió los ingresos según el sector del ticket para facilitar el movimiento de la gente. El mismo quedó establecido de la siguiente forma: