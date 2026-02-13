Tras su histórica presentación en el Super Bowl, Bad Bunny llegó a la Argentina para dar tres shows seguidos en el marco de su gira “Debí tirar más fotos World Tour”. El cantautor, quien se presentará el 13, 14 y 15 de febrero en el estadio de River Plate, arribó a Buenos Aires el martes por la madrugada y se alojó en un hotel de Recoleta.

LN+: Bad Bunny se prepara para los shows en River

A qué hora es el recital de Bad Bunny en River hoy, viernes 13

Las puertas del estadio River Plate para el show de Bad Bunny este viernes 13 de febrero se abrirán a las 16 horas mientras que el opening será a las 19.

A las 21 se espera que el cantante aparezca sobre el escenario para dar inicio al espectáculo que el público argentino espera desde mayo del año pasado, cuando se anunciaron las fechas.

Los horarios del concierto de Bad Bunny este viernes 13 Instagram

Cortes de calle programados este viernes 13

Mapa de cortes por el show de Bad Bunny en River este viernes 13

El cronograma de restricciones contempla diversos puntos de bloqueo en el área adyacente al estadio. Los horarios y lugares específicos para la interrupción del tránsito son los siguientes:

Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.

de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: desde el martes 10 de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16. Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: viernes 13 hasta las dos de la madrugada.

del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: viernes 13 hasta las dos de la madrugada. Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: viernes 13 hasta dos de la madrugada.

de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: viernes 13 hasta dos de la madrugada. Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: viernes 13 hasta las dos de la madrugada.

de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: viernes 13 hasta las dos de la madrugada. Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: viernes 13 hasta las dos de la madrugada.

de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: viernes 13 hasta las dos de la madrugada. Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13 hasta las dos de la madrugada.

de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13 hasta las dos de la madrugada. Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13 hasta las dos de la madrugada.

de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: viernes 13 hasta las dos de la madrugada. Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: viernes 13 hasta dos de la madrugada.

Accesos para ingresar al show este viernes 13

Los accesos al espectáculo

La productora solicitó a los asistentes que se dirijan a la intersección correspondiente según su ubicación para agilizar el ingreso al predio.

Este operativo busca evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar que el público ocupe sus lugares antes del inicio del espectáculo principal.