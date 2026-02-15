Bad Bunny en River: cuáles son los cortes programados para el domingo 15 de febrero

La Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires activa la etapa final del esquema de seguridad vial en el barrio de Núñez ante la tercera presentación de Bad Bunny en River. El organismo coordina las restricciones vehiculares y el ordenamiento peatonal para garantizar la fluidez en la zona durante la jornada de cierre.

¿Cuáles son los cortes de calle programados para el domingo?

Las autoridades establecieron un perímetro restringido que afecta la movilidad desde la mañana hasta la madrugada del lunes 16. El operativo contempla bloqueos totales y parciales en las arterias principales cercanas a la cancha.

El cronograma de interrupciones para la jornada del 15 de febrero se detalla a continuación:

Corte parcial de Avenida Figueroa Alcorta: entre Avenida Lidoro Quinteros y Almirante Daniel Del Soler. Esta restricción se mantiene vigente hasta la 1 de la madrugada del lunes 16.

entre Avenida Lidoro Quinteros y Almirante Daniel Del Soler. Esta restricción se mantiene vigente hasta la 1 de la madrugada del lunes 16. Corte total del perímetro: comprende el área entre Avenida Del Libertador, Avenida Udaondo, Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Monroe. Rige de 11 a 2 de la madrugada.

comprende el área entre Avenida Del Libertador, Avenida Udaondo, Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Monroe. Rige de 11 a 2 de la madrugada. Corte total de Avenida Presidente Figueroa Alcorta: en el tramo entre Avenida Udaondo y Monroe. Funciona de 13 a 2 de la madrugada.

Los cortes programados debido al recital de Bad Bunny en River el fin de semana largo

Corte total de Avenida Guillermo Udaondo: entre Avenida Del Libertador y Colectora Intendente Cantilo. Opera de 14 a dos de la madrugada.

entre Avenida Del Libertador y Colectora Intendente Cantilo. Opera de 14 a dos de la madrugada. Cierre total de ingresos por Intendente Cantilo: hacia el Puente Labruna. Se aplica de 14 a 2 de la madrugada.

hacia el Puente Labruna. Se aplica de 14 a 2 de la madrugada. Corte total de calles internas: afecta a Campos Salles y Teniente Ricchieri entre Avenida Del Libertador y Avenida Guillermo Udaondo. Rige de 14 a 2 de la madrugada.

afecta a Campos Salles y Teniente Ricchieri entre Avenida Del Libertador y Avenida Guillermo Udaondo. Rige de 14 a 2 de la madrugada. Cierre total del Puente Labruna: entre Avenida Presidente Figueroa Alcorta y Avenida Intendente Cantilo. Funciona de 14 a 2 de la madrugada.

LN+: los cortes por el show de Bad Bunny

Accesos y puertas según la ubicación del ticket

La organización distribuye la entrada del público en base al sector adquirido para evitar aglomeraciones en los puntos de control. Los asistentes deben respetar estos ingresos para agilizar el acceso al predio antes del inicio del espectáculo.

Campo trasero: intersección de Avenida Del Libertador y Campos Salles.

intersección de Avenida Del Libertador y Campos Salles. Plateas Belgrano, campo delantero Stage B y plateas Centenario media y alta: esquina de Avenida Del Libertador y Udaondo.

esquina de Avenida Del Libertador y Udaondo. Campo delantero Stage A, sector Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori: cruce de Avenida Figueroa Alcorta y Monroe.

El estadio Monumental habilita el ingreso de los fanáticos a las 16. La grilla oficial estipula el comienzo del show previo a las 19. La actuación de la estrella de la música urbana inicia puntualmente a las 21.

El acceso al Monumental durante los shows de Bad Bunny

Antecedentes de la visita y la gira mundial

El músico puertorriqueño llegó a Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada y se aloja en un hotel de Recoleta. Esta visita representa su cuarta experiencia en la Argentina tras sus pasos por el conurbano en 2017, el Luna Park en 2018 y el estadio de Vélez Sarsfield en 2022. La gira actual lleva el nombre de Debí tirar más fotos World Tour y abarca 55 ciudades con destinos inéditos como Brasil, Australia y Japón.

El artista llega al país tras protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el pasado 8 de febrero. El show duró poco más de 12 minutos y celebró la identidad latina con un repertorio íntegramente en español. “Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí”, expresó el cantante sobre el escenario. El músico envió un mensaje claro al final de su actuación: “América es mucho más que los Estados Unidos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.