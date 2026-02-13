Bad Bunny en River: los cortes de calle programados por los recitales del 13, 14 y 15 de febrero

La ciudad de Buenos Aires prepara un despliegue logístico de gran magnitud ante la llegada de Bad Bunny en River. El operativo de seguridad vial afecta los alrededores del estadio Monumental para organizar el flujo de miles de fanáticos. Así las cosas, la Secretaría de Transporte coordina las interrupciones en las avenidas principales con el fin de asegurar el ingreso ordenado del público este fin de semana.

¿Cuáles son los cortes de calle programados por el recital de Bad Bunny en River?

El cronograma de restricciones contempla diversos puntos de bloqueo en el área adyacente al estadio. Los horarios y lugares específicos para la interrupción del tránsito son los siguientes:

Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta entre la Av. Lidoro Quinteros y Alte. Daniel Del Soler: Desde el martes diez de febrero a las 11 hasta la una de la madrugada del lunes 16.

Corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 11 a dos de la madrugada.

Corte total de Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 13 a dos de la madrugada.

Corte total de Av. Guillermo Udaondo entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

Cierre total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

Corte total de Campos Salles entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

Corte total de Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

Cierre total del Puente Labruna entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero de 14 a dos de la madrugada.

Los cortes programados debido al recital de Bad Bunny en River el fin de semana largo

Perímetro de restricciones y cronograma de cierres totales

La organización divide los ingresos según el sector del ticket para facilitar el movimiento de la gente.

Los espectadores con entradas de campo trasero caminan por la intersección de Av. Libertador y Campos Salles.

El acceso para las plateas Belgrano en todos sus niveles, el campo delantero Stage B y las plateas Centenario media y alta se sitúa en Av. Libertador y Udaondo .

. Quienes poseen tickets para campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori utilizan la entrada de Av. Alcorta y Monroe.

La apertura de puertas del estadio de River Plate ocurre a las 16 horas y el show previo comienza a las 19. La estrella de la música urbana contemporánea inicia su actuación a las 21.

La productora solicita a los asistentes que se dirijan a la intersección correspondiente según su ubicación para agilizar el ingreso al predio. Este operativo busca evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar que el público ocupe sus lugares antes del inicio del espectáculo principal.

El show de Bad Bunny en River comenzará a las 21 horas Will Heath - NBC

Accesos peatonales según la ubicación de los tickets

El cantante puertorriqueño aterrizó en Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada. Se aloja en un hotel de Recoleta antes de sus presentaciones. Esta visita es la cuarta del artista a la Argentina. En 2017 realizó una gira por el conurbano bonaerense y cantó en el boliche Pinar de Rocha de Morón ante un público reducido. En mayo de 2018 completó tres funciones en el estadio Luna Park. Participó en el festival Buenos Aires Trap en 2019. En 2022 agotó dos veces el estadio de Vélez Sarsfield.

Su gira actual, Debí tirar más fotos World Tour, comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo. El proyecto incluye 55 ciudades del mundo y contempla visitas inéditas a Brasil, Australia y Japón. El músico regresa a Europa y América Latina tras varios años de ausencia en esos escenarios. Los fanáticos argentinos esperan estas funciones desde mayo del año pasado cuando la organización confirmó las fechas en el estadio de Núñez.

El músico puertorriqueño Bad Bunny se presenta en concierto durante su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOTOS" en la Ciudad de México, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Eduardo Verdugo - AP

El artista se presentó en el entretiempo del Super Bowl el pasado domingo 8de febrero. El show duró poco más de 12 minutos y celebró la identidad latina con un repertorio íntegramente en español. “Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí”, expresó el cantante sobre el escenario. El músico envió un mensaje claro al final de su actuación: “América es mucho más que los Estados Unidos”.

BAD BUNNY SUPER BOWL

El espectáculo inició a las 22.20, hora argentina, con el tema “Titi me preguntó” de su álbum Un verano sin ti. Participaron figuras como Jessica Alba, Karol G, Cardi B y Pedro Pascal. El cantante interpretó “Yo perrero sola” y “Voy a llevarte para P.R.”. Lady Gaga apareció para una versión en salsa de Die With Smile. El segundo invitado fue Ricky Martin, quien cantó “Lo que le pasó a Hawái”. El cierre incluyó el tema “Debí tirar más fotos” mientras el artista nombró a todos los países de América Latina.

