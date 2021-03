Bafici 2021: los imperdibles documentales rockeros de Penelope Spheeris

El Bafici siempre tuvo un lugar para el rock, incluyendo en su programación ficciones y documentales dedicados a ese universo que va más allá de lo musical. Este año, además de varias películas en torno al rock que se encuentran en las distintas secciones, hay un foco dedicado a una de las mujeres que mejor lo retrató en la pantalla grande: Penelope Spheeris.

Su nombre está asociado para siempre a una de las comedias rockeras más exitosas de los 90, El mundo según Wayne. Pero la selección que presentará el Bafici se concentra en sus tres documentales dedicados a la movida punk y metalera de Los Ángeles. En la primera parte de The Decline of the Western Civilization (La decadencia de la civilización occidental), Spheeris pone su cámara frente a los protagonistas de la escena punk californiana de fines de los 70. Pogos, escupitajos y crestas abundan en la película, que también incluye testimonios de los chicos y chicas cuya música y modo de vida fascinaban a la realizadora. Frente a la lente de Spheeris pasan bandas como Black Flag, Circle Jerks, X, Alice Bag Band, Germs y Catholic Discipline, entre otras.

Ya en plenos años 80, la directora decidió hacer una segunda parte enfocada en los metaleros que reinaban en la Sunset Strip de esa época. El humor resulta inevitable ante las extravagantes actitudes de los protagonistas del hair metal; una realidad muy cercana a lo que parodiaba la genial This is Spinal Tap. Aerosmith, Kiss, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Poison y Lemmy de Motörhead fueron capturados en toda su gloria de cuero, animal print y pelos largos y revueltos.

Al borde del nuevo milenio, en 1998, Spheeris volvió al punk con la tercera y (hasta ahora) última parte de su saga rockera. Con un tono un poco más amargo que el anterior, este documental está dedicado a mostrar la realidad de la vida en la calle de los jóvenes punk.

La atracción por un tipo de vida que se aleja de lo convencional tiene su origen en la infancia de Spheeris, la cual pasó viajando con el circo en el que sus padres trabajaban como artistas. Luego de egresar de la escuela de cine de la UCLA, en 1974, la directora fundó una productora especializada en videos musicales. Su conocimiento de primera mano de la escena musical de Los Ángeles la llevó a filmar The Decline of Western Civilization, pero su primer largometraje fue Uncle Tom´s Fairy Tales, escrito y protagonizado por Richard Pryor, que nunca fue estrenado y fue parte de una batalla legal que el comediante inició contra la realizadora poco antes de su muerte.

La primera película de ficción de Spheeris en estrenarse fue Suburbia, en la que continuaba su retrato del universo de los adolescentes punk de Los Ángeles, centrada en un grupo de menores de edad que viven solos en una casa abandonada y se cuidan entre ellos. Con los dos primeros documentales y una buena cantidad de videos de bandas en su currículum, Spheeris fue elegida para dirigir la comedia El mundo según Wayne, derivada de los personajes creados por Mike Myers y Dana Carvey para Saturday Night Live. Al momento de su estreno, en 1992, la película fue un enorme éxito y se convirtió en la más taquillera de la historia dirigida por una mujer (el récord fue batido años más tarde por otros films, pero continúa estando en un puesto alto). Esto le abrió las puertas de Hollywood a Spheeris, quien luego fue contratada para dirigir otras películas populares como Los Beverly ricos, Pequeños traviesos y Oveja negra, películas que confiesa haber hecho solo por dinero (luego de esta seguidilla volvió a sus raíces con la tercera parte de The Decline of Western Civilization)

The Decline of Western Civilization, sobre la escena punk de Los Angeles

Como sucede con muchas directoras mujeres en Hollywood, Spheeris se cansó de la industria, en especial en el período luego de trabajar con los hermanos Weinstein en la comedia Senseless, y actualmente está retirada.

“Como mujer, cuando haces una película a la que no le va bien fuiste -dice la directora en una entrevista con AV Club-. Para siempre. No te dicen: ´Ok, Penelope, ya estás fuera de la cárcel, hagamos una película´. A esta altura no quiero hacer una película. No me pueden rogar que lo haga. Pude hacer mucho dinero en la época en la que podías ganar mucho como directora y lo invertí bien. No necesito eso. No estoy resentida. Solo siento que sufrí demasiado”.

Este sábado 20, a las 18, se podrá escuchar a la propia Spheeris contar sus experiencias en el cine en una charla que ofrecerá en el marco del festival y que se podrá ver en vivamoscultura.buenosaires.gob.ar. En ese mismo sitio se pueden conseguir las entradas para las funciones presenciales y registrarse para poder ver las películas online (que estarán disponibles por 72 horas, a partir de la fecha y hora de la primera función presencial)

