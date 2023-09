escuchar

Desde que comenzaron con un romance envuelto en cariño, acompañamiento y dedicatorias de amor, Ricardo Mario, popularmente conocido como Chino Darín, y Úrsula Corberó, provocaron un gran fanatismo entre sus millones de seguidores, quienes día a día están pendientes de sus posteos en las redes sociales. Ambos se expresan de manera positiva sobre el estrecho vínculo que mantienen y en esta oportunidad fue Florencia Bas quien se mostró orgullosa por una frase que realizó su hijo en una entrevista que dio en el 2022.

Mientras se trasladaba en su vehículo, capturó una publicidad de la plataforma de streaming Netflix, a raíz del estreno de El cuerpo en llamas, protagonizado por la actriz de 34 años, en que hicieron foco en el enternecedor comentario que deslizó Darín cuando un periodista le preguntó qué significaba Úrsula para él, a lo que respondió: “Si la defino, la limito”.

Al ver el cartel en la vía pública, Bas expresó: “Bueno, siento que alguito hicimos bien, ¿no?”. En el mensaje, mencionó a Ricardo Darín, con quien lleva 35 años de relación, y se dirigió hacia la pareja, quienes están juntos desde el 2016. “Orgullosa de ustedes”, expresó.

En mayo del 2022, el actor rodaba un nuevo proyecto en Venecia y la actriz española lo visitó para compartir días de paseos. Al cabo de un tiempo, ella tuvo que viajar nuevamente por diversas obligaciones laborales y en ese lapso el artista de 33 años le dedicó románticas palabras en una entrevista que se volvió viral en las redes sociales.

Si bien a lo largo del tiempo cultivó un perfil bajo, el hijo de Ricardo Darín abrió detalles de su intimidad en los últimos años. En aquella ocasión, al ser consultado por un grupo de periodistas por lo más lindo de España mientras se encontraba en la alfombra roja de los Premios Platino, no lo dudó y mencionó, como respuesta, el nombre de su pareja.

“Mi mujer”, aseguró. Si bien luego reconoció que no quería sonar como alguien posesivo, Darín insistió a la hora de elogiar a Corberó. Por otro lado, respondió la consulta acerca de por qué ella no estaba presente en el lugar: “No me pudo acompañar, pero no pasa nada. Hay tantos compañeros que ya tendré tiempo de verla y de disfrutar en la intimidad que, la verdad, lo prefiero, para ser sincero”.

“Al decir que lo mejor de España es tu mujer… ¿Cómo la definirías: la mejor de todas?”, le preguntó otro cronista. “Sin duda, pero no la definiría. Me parece que si la defino, la limito”, precisó el también productor.

“El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”, reflexionó más tarde. La frase fue reaccionada por miles de fanáticos en Twitter, plataforma en la que se volvió tendencia rápidamente.

Hace pocos días, en una charla que mantuvo con Migue Granados en el canal de streaming Olga, recordó las declaraciones que hizo en aquella oportunidad y ofreció más detalles del contexto.

“Era una situación de la que quería salir lo más rápido posible. Eran los premios Platino, en España, había hecho ya 250 notas. Me doy cuenta cuando entro en ese grupo de periodistas que eran de lo que allá se llama prensa rosa, los chimenteros. Enseguida me preguntan algo de Úrsula, cómo la definirías. Lo primero que pensé, rápido, es ‘cómo salgo de acá', y lo segundo ‘siempre que decís cosas en estos lugares estás alimentando a ese medio a que después vayan y le pregunten lo mismo a ella’ y se empieza a generar la rueda. Me di cuenta que lo que yo iba a decir no era representativo de lo que es ella. Dije eso para zafar y quedé como un rey”.

Tras siete años de amor, la pareja se muestra cada vez más consolidada y, pese a que deben separarse en varias ocasiones por los lugares en los que viven cada uno, dejaron en claro que el amor que sienten por el otro supera los miles de kilómetros que los distancian.