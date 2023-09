escuchar

En el tercer programa del Bailando (América), se presentó en la pista de baile Charlotte Caniggia, quien hizo reír a todo el público con la previa que realizó antes de demostrar sus dotes de baile ante el jurado compuesto por Ángel de Brito, Carolina “Pampita” Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino. Charlotte se mostró muy genuina y sorprendió y emocionó a todos al hablar de muchos temas: desde el futuro presidente de Argentina hasta la mala relación con sus papás, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

La mediática ingresó al estudio de América en compañía del nuevo bailarín cubano del certamen, Jesús Vinent, quien vino de Dubai para presentarse en el Bailando. Con un vestido verde, una lujosa cartera en forma de corazón y un par de lentes extravagantes, se presentó Charlotte. “Bien acá ando, tranqui Marce”, saludó con una sonrisa.

La previa de Charlotte Caniggia en el Bailando (América)

En su primera presentación, la mediática habló de su reciente viaje a Asia, del dólar y de la relación con sus padres Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

“La dejamos con un dólar a 40 y la recibimos con un dólar a 720, ¿cómo estás con eso?″, consultó Marcelo Tinelli para presentar a la participante. “Yo quiero que baje el dólar, Marce. Creo que todos queremos eso. No sé quién va a ser presidente, que sea lo que Dios quiera y que mejore el país”, indicó en referencia a las elecciones generales de octubre e hizo reír a varios en el estudio.

“Yo estoy bien, estuve en Nepal hace poco, cerquita de India. Fui a buscar la paz, Marce. La estuve buscando y pude aprender a meditar. Te enseño cuando quieras. Musiquita, mantra, tenés que estar muy concentrados, yo fui a templos budistas, donde ellos me enseñaron a meditar. Estuve con monjes tibetanos”, explicó y luego mostró la postura en la que realizaba la actividad.

Charlotte Caniggia habló de sus padres en Bailando (América)

La modelo confirmó que pudo encontrar la paz en este reality que duró un mes que y al que viajó junto a otros diez participantes a vivir esta inmersión en Nepal. “Los que perdemos vamos a casas humildes de personas a dormir en el piso y ellos nos ofrecen comida. Ellos te hablan en su idioma. No había agua caliente, hacía un frío a la noche en el monte”, indicó, aunque aseguró que no le importó. Por último, le regaló un cuenco tibetano y le explicó cómo se utiliza.

La participante, de 30 años, que está de novia con Roberto Storino Landi, demostró sus dotes de baile en música disco y sorprendió al jurado.

Charlotte Caniggia habló de la relación con su padre Claudio Paul

El primero en dar su devolución fue Ángel de Brito, quien aprovechó y le consultó sobre su relación con Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. La respuesta sorprendió a todos.

“Bueno, anda todo muy mal en la familia. No me bloquearon, pero ahora está todo mal. En la familia son un desastre. Nomás que parecen la familia Ingalls, unos chantas. Yo por lo menos digo la verdad”, explicó con cierta angustia.

Luego dio más detalles de cómo está la relación familiar en estos momentos. “Yo creo que pasa en todas las familias, la mía es muy pública. Conmigo no hay conflicto exacto. Mis papás se separaron y no se acercan a los hijos, eso es el problema. Están como en su mambo. Debe ser duro separarse después de tantos años”, señaló.

Por último, Charlotte Caniggia contó que está dispuesta a dar el primer paso para solucionar estos problemas. “Yo estoy disputa a sanar el vínculo familiar. Mis viejos no me llaman, no me escriben. Me gustaría recibir un ‘hola hija, estoy orgullosa de vos’”, concluyó y recibió el aplauso de todos en la tribuna. La participante finalizó su primera presentación en el Bailando con 14 puntos.