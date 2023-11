escuchar

Marixa Balli sigue enojada con Marcelo Tinelli y, lejos de ocultarlo, hace todo lo posible para que se sepa. La exvedette y cantante había arreglado con Lourdes Sánchez acompañarla en esta ronda de Bailando 2023, en la que cada equipo incorpora a un famoso para bailar salsa de a tres, pero a último momento decidió dar un paso al costado.

Su reemplazante fue la novia del candidato a presidente por La Libertad Avanza, la imitadora Fátima Florez, que por tercera vez apareció en el programa disfrazada de Yanina Latorre. “ Nunca logramos que venga Marixa, y la única vez que vino, se fue enojada ”, recordó el conductor.

Ángel De Brito y Pampita Ardohain quisieron saber a qué se debió la baja de la panelista de LAM. “Y, encima, creo que se está enterando ahora”, comenzó Sánchez, algo incómoda. Luego, la esposa del productor Pablo Prada continuó: “ Porque en realidad, Marixa puso la mejor onda para grabar una cosita que va a pasar en nuestra coreografía, pero después, no quería venir acá ”.

Ante un Tinelli que se hizo el desentendido, De Brito indicó: “Igual, estuviste mal, Lourdes. Se está enterando por la tele que la limpiabas. No le va a gustar”. “ No entiendo... ¿Sigue enojada porque la vez que vino no nombramos su marca de zapatos o de no sé qué gar...? ”, preguntó Tinelli, de manera despectiva. Marcelo Polino, amigo de la exvedette, tomó entonces la palabra para aclarar la situación. “No. Dice que la negaste. Cuando vino, le preguntaste a Fede Hoppe si recordaba el romance, los dos fingieron demencia y a ella no le gustó ”.

“¡Pero fue un chiste que le hice!”, se justificó el conductor. Y continuó: “¿Tengo que publicar ‘Romance con Marixa Balli’? No entiendo. ¿Qué quiere? ¿Que mande un avión?”. En el estudio se encontraba presente Pamela David, que sin dudarlo salió en defensa de la intérprete de “La cachacha”: “ Estuviste mal. La banco toda la vida. No está bien negarla; hay que hacerse cargo ”.

“Yo no la niego, pero lo que le pregunté a Fede fue un chiste. Marixa no entiende los chistes”, insistió Tinelli, ya algo ofuscado. Pero la conductora de Desayuno Americano se mantuvo en su posición. “No fue gracioso”.

Para salir del momento de tensión, Sánchez siguió justificando su decisión de cambiar a Balli por la imitadora. “Además, lo que pasó es que tardó mucho tiempo en contestarme. Después me dijo que era porque le había escrito al teléfono del trabajo”. De Brito, una vez más, salió en defensa de su compañera de programa: “Marixa está todo el día trabajando, no como Lourdes, que está todo el día con el teléfono en la mano. Te va a odiar, Marixa. Primero la llamaste, después, me pediste que la convenciera”, recordó.

La bailarina correntina, la imitadora y Nico Villalba mostraron luego su propuesta, que comenzó con un video en el que actuaron todas las “angelitas”, incluida Balli, y De Brito. Luego, los tres, vestidos de violeta, el color distintivo de La Libertad Avanza, se movieron al ritmo de la salsa. Para el final de la coreografía se sumó la verdadera Yanina Latorre.

A pesar de que los dos trucos más importantes salieron claramente mal, el jurado los premió con una de las calificaciones más altas de la ronda, pero en medio de las devoluciones, el enojo de Marixa Balli volvió a escena. “A las tres les va a caer su maldición, porque ella podría haber estado acá”, indicó De Brito. Y la verdadera Latorre se defendió: “No, yo la amo a la Cachaca, acá la zorra fue Lourdes”. “¡No! Es que necesitábamos ese final”, se justificó la exconductora infantil.

“Por primera vez, zafé de tener problemas con Marixa Balli”, exclamó Tinelli. Y volvió a hacer el mismo chiste que enojó a la cantante: “Fede, ¿alguna vez me vio con Marixa Balli? La voy a invitar personalmente para que venga: Mari, mi vida, mi amor, mi todo, un día me gustaría que vengas al piso a saludarnos ”.

