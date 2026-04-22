Mario Pergolini habló de la denuncia de trolls libertarios que lo acusaron de recibir pauta de Kicillof

El conductor y empresario de medios Mario Pergolini respondió este martes a acusaciones sobre un presunto esquema de cobro de pauta otorgado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Durante la transmisión de su programa radial, Pergolini desmintió la denuncia del posteo en su contra, que le adjudicaba la propiedad de 11 portales que operan con inteligencia artificial.

La controversia comenzó con un posteo del militante digital @ElTrumpista en la red social X, donde se vinculaba al creador de Vorterix con sitios web alternativos como Dedoremoto.ar, Stalkear.com.ar y Despertate.com.ar. En el posteo se asegura que son medios que “no ve nadie” y operan únicamente para captar recursos estatales vía pauta publicitaria.

La defensa de Mario Pergolini en su programa

Según la versión acusatoria, el monto total asciende a una suma millonaria, adquirida para su beneficio mediante una supuesta transferencia gestionada por la administración de Axel Kicillof. “Todas las notas hechas con IA que ponen textos y fotos sin sentido. Roba $11.000.000 por mes gracias a Kicillof”, sostuvo.

Entre los 11 dominios señalados figuran portales como Noticias Samba, Politic.ar, Me Informo, La Noticia Deseada, Estoy al Tanto, Scroll Noticias, Republicar y Noticias Tempranas.

El posteo en el que se acusa a Pergolini de cobrar pauta con portales "fantasma" (@ElTrumpista)

Otros usuarios asociados al círculo de la militancia digital libertaria también replicaron la acusación. @TraductorTeAma lo definió como “el que cobra pauta de Kicillof en páginas truchas”.

La cuenta @Mattsalic sostuvo que “se hizo 11 páginas webs mellizas con IA, pone las mismas noticias exactamente iguales letra por letra, y recibe 1 palo de pauta mensual por página, que hdp”.

El analista Maximiliano Firtman, @maxifirtman en X, advirtió que la sociedad Appterix S.A., presuntamente creada por Pergolini, “tiene muchas adjudicaciones por licitación y compra directa de muchos organismos del Estado, provincias y municipalidades”.

La acusación de @TraductorTeAma sobre "las páginas truchas"

En su desmentida, que llevó a cabo con un tono de humor, Pergolini leyó el posteo al aire con voz de locutor y calificó la situación con ironía: “Está buenísima, boludo”. Además, se burló de los nombres elegidos para los sitios y dijo sarcásticamente: “Despertate.com no es mala, me hubiese gustado tenerla”.

Más tarde, el conductor encaró el asunto con mayor seriedad y reflexionó: “Si no tengo pauta de la Provincia ni siquiera acá en Vorterix, ¿por qué armaría un montón de páginas, que no ve nadie, para cobrarlo en lugar de hacerlo acá? Lo haría primero en Vorterix”.

“No tengo tiempo para hacer esto, muchachos; les agradezco, me voy a quedar con la remera de terrible delincuente, eso sí”, concluyó Pergolini. Tras lo ocurrido, la cuenta oficial de Vorterix en X compartió el mensaje “Tranquilos: ni Mario ni Vorterix reciben pauta de PBA", y sumó el video de la desmentida adjunto en la publicación.

Pero ante la contestación, el influencer @ElTrumpista redobló la acusación y dijo: “Pero Mario, ¿de quién es APPTERIX SA, dueña de todas esas páginas?”.

“No me digas que es tuya, y encima la dirección de esa empresa es la misma que Vorterix y otras empresas vinculadas a vos. Está todo en el Boletín Oficial, no podés mentir tanto”, agregó.