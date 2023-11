escuchar

Jimena Barón no puede ocultar su felicidad y así lo demuestra a cada lugar donde va, sobre todo en sus redes sociales, en donde comparte cada uno de los mágicos momentos que transita. Después de anunciar la compra de su nueva casa, ahora mostró cómo quiere remodelarla y sorprendió con un objeto especial para su hijo Morrison.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6 millones de seguidores, la actriz utilizó las herramientas de las Historias para que sus fanáticos le den su opinión y puntúen la opción que creían correcta. “Buen día, me ayudan hoy con info de plantas de interiores?”, expresó en la primera historia. En otra, publicó el comentario de una usuaria: “Queda muuuuy lindo pintar el techo de blanco... muy” y ella añadió: “Lo pensé apenas subí la referencia! Debería pintar de blanco el techo y dejar la viga en madera? ¿Cómo la foto de arriba?”. “Si/No”, dejó para que dieran su punto de vista.

Jimena Barón mostró cómo quiere remodelar su nueva casa y sorprendió con un objeto especial para su hijo Momo (Foto: captura/Instagram@jmena)

Como es habitual, la influencer no tiene inconvenientes en mostrar la intimidad de su hogar y decidió ir por más. “Mi decisión con el living nuevo es que no va a haber televisión. Quiero que sea un living aburrido así no me invaden Morrison y sus amigos”, aseguró.

Jimena Barón mostró cómo quiere remodelar su nueva casa y sorprendió con un objeto especial para su hijo Momo (Foto: captura/Instagram@jmena)

Y siguió: “El cuarto de Momo será fabuloso y divertido, con entrepiso, red, heladera, mega tele, (estoy pensando en hacerle un caño así baja de la cama tipo Batman) así se instalan ahí y no quieren salir nunca en sus vidas. Yo por primera vez tendré tele grande en mi cuarto, tipo hotel, así me encierro cuando sea invadida por gritos de PlayStation de hijo y amigos”.

Luego de anunciar la bajada de bombero para Momo, la intérprete de “La Cobra” quiso saber qué decía el público. “¿Me bancan con la bajada de bombero de la cama de Momo al piso? Si/No”, consultó y aclaró: “Se me ocurrió ayer pues para la red hay poco espacio”. En la siguiente storie, simuló cómo quedaría el caño y su hijo bajando del mismo. “Yo pienso que la niña de 9 que fui amaría dormir en un entrepiso y bajar tirándose de ahí arriba. Y es simple”, completó.

Jimena Barón mostró cómo quiere remodelar su nueva casa y sorprendió con un objeto especial para su hijo Momo (Foto: captura/Instagram@jmena)

A principios de este mes, Jimena compartió una publicación en la que se refirió al sueño de la casa propia y que después de 27 años de trabajo pudo cumplirlo. “Querida Jimena de la foto, lo logramos. Pensé que sería antes la verdad, pero la vida siempre sabe y por algo pasa todo cuando tiene que pasar. Qué bueno que a pesar de muchas cosas abracé fuerte mis sueños y me los cumplí. Qué bueno que a pesar de todo entendí que soy la más importante y que nadie va a darme mejor protagónico de mi vida que yo misma. Qué bueno que mi historia es mía y la escribo yo”, escribió.

Jimena Barón emocionó a todos al mostrar el sueño de la casa propia (Foto: Instagram/@jmena)

“Mi sueño (con ya 27 años encima de laburo) era mi casa. Calculo que ahora con chimenea, parrilla y terraza llegó el momento de abrir un vino y contemplarlo, ya no imaginarlo. Salud (y gracias a todos por tan hermosos mensajes)”, completó.