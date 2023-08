escuchar

En su cuenta de Instagram, Jimena Barón compartió un video en el que habló aproximadamente durante un minuto y medio sobre su visión de la vida. Concretamente, la cantante se enfocó en las adversidades que trae el día a día y cuál es la manera más certera de pensar la existencia en su conjunto para afrontarlas de la mejor manera posible.

Durante los últimos años, la actriz se volvió sumamente reconocida en todo el país gracias a sus distintas apariciones mediáticas y el alto perfil que adquirió su vida personal. En ese contexto, afrontó muchas experiencias, varias de ellas desagradables. Con toda esa trayectoria, realizó una profunda reflexión y la publicó en Instagram.

“Hay como una creencia generalizada, instalada y poética de la vida, que creo que viene de la religión, que es esta cosa de que ‘si sos bueno te vienen cosas buenas’ y que ‘la vida es lo que vos hacés y construís’”, comenzó la cantante y mamá de “Momo” Osvaldo de frente a la cámara.

Jimena Barón sorprendió con una profunda reflexión sobre la vida y las adversidades

A continuación, expresó que no está para nada de acuerdo con ese paradigma para encarar la vida y que, gracias a su experiencia, comprobó que esto no es tan así: “Yo a mis 36, pienso que esto es mentira. Es muy bello de pensar, pero esto no es así. La vida es un camino que incluso tiene una duración que la vida misma decide. La vida hace lo que se le canta el c...”.

En esa misma línea, Jimena afirmó que es una visión dura de sostener, pero que es realista y trae mejores resultados. “Es más cruel de pensar, pero creo que es mucho mejor. Con este conocimiento, viene también el poder de entender que con todo lo que pase, incluso las cacas que la vida trae, nosotros tenemos el poder absoluto de convertir eso en una herramienta; de hacer que eso sirva para algo”, manifestó la cantante.

Sobre este último punto, consideró que, aunque parezca crudo, este enfoque otorga mejores herramientas para sobrellevar las adversidades: “Nos saca de ese lugar de victimización y sufrimiento, de esa matemática constante que buscamos y que no coincide lo que pasa con lo que hacemos. No existe”.

En su reflexión, la intérprete de “La Cobra” profundizó en la idea de que es inevitable que ocurran sucesos desagradables en la vida, pero que depende de cada persona lograr sacar lo mejor de cada situación o, en cualquier caso, quedarse con algún aprendizaje o herramienta.

“Cosas pasarán todo el tiempo. Vos tenés el poder de hacer que no sea al p..., de que sea aprendizaje y de que eso que pasó te haga una mejor persona. Esto es poder y tener el control y las riendas de tu vida. No controlar qué pasa, si es justo o no es justo y por qué pasó. Pasó porque la vida es así. Con eso, hacé algo productivo; hacé que no sea al p...”, concluyó Jimena en su video.

La publicación de Jimena Barón en Instagram Captura

Junto con el video, la cantante también incluyó un texto en el posteo de Instagram que realizó, donde mencionó lo importante que fue para ella aplicar esta forma de vivir: “Tal vez lo borre. Tal vez le sirva a alguien. Para mí fue una aceptación muy poderosa”.