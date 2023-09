escuchar

Jimena Barón y Matías Palleiro comenzaron su relación hace más de tres años y conformaron una familia con el hijo de ella y Daniel Osvaldo, Morrison. La pareja, que trató de mantener su romance en secreto en un inicio, comparte su día a día a través de las redes sociales. Pero hacía bastante que no se los veía juntos y surgieron los rumores de que la actriz estaría atravesando una ruptura con el joven, por lo que ella no dudó en explicar la situación en las redes sociales.

Hace apenas un mes, Matías Palleiro cumplió 34 años y su pareja decidió hacerle un regalo muy especial, que se llevó el aplauso de todos sus admiradores. Así, Jimena Barón lo llevó al recital de Luis Miguel en el Movistar Arena, donde se mostraron con una actitud romántica muy cómplice. En tanto, replicó en una remera la tapa del álbum del Sol de México de “20 años”, pero en su lugar colocó el número que celebraba su novio y plasmó su rostro sobre el del cantante.

“Jime Barón, ¿separada?”, consultó un usuario de Instagram, a través de la herramienta de preguntas y respuestas, a Ángel de Brito. Sin dar más explicaciones, el conductor de LAM (América TV) fue contundente: “Sí”.

En las últimas horas, la intérprete de “La Tonta” salió a aclarar los rumores de separación con su pareja y apuntó contra las especulaciones que difundieron su presunta ruptura. “Che, yo no me separé”, sentenció la actriz, a través de su perfil en la red social X (exTwitter). Y siguió: “No lo veo hace un mes al culiado, porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, expresó Barón.

Posteriormente, el presentador compartió otra publicación a través de sus Stories de Instagram y rectificó su afirmación. “No se separó. Se fue un mes de viaje. Separados físicamente”, expresó. Y añadió una nota con tono divertido: “Si no, ya tendríamos más canciones de venganza”.

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre cómo superar las adversidades

Jimena Barón acumuló más de seis millones de seguidores en su perfil de Instagram, donde la cantante y actriz comparte su día a día rodeada de su familia, su pareja Matías y su hijo Momo. En los últimos días, la intérprete de “La cobra” posteó un video con una profunda reflexión, en el que expresó su visión sobre la vida y contó cómo trata de superar las adversidades que se le presentan.

Jimena Barón sorprendió con una profunda reflexión sobre la vida y las adversidades

“Hay como una creencia generalizada, instalada y poética de la vida, que creo que viene de la religión; que es esta cosa de que ‘si sos bueno te vienen cosas buenas’ y que ‘la vida es lo que vos hacés y construís’”, comenzó Barón. Y continuó en su reflexión: “Yo, a mis 36, pienso que esto es mentira. Es muy bello de pensar, pero no es así. La vida es un camino, que incluso tiene una duración que la vida misma decide. La vida hace lo que se le canta el c...”.

En tanto, la actriz de Casi Ángeles defendió afrontar estos obstáculos desde una posición de sostener. “Nosotros tenemos el poder absoluto de convertir eso en una herramienta; de hacer que eso sirva para algo”, concluyó.