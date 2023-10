escuchar

No caben dudas de que Jimena Barón es una mujer todoterreno: actúa, canta, baila, es novia, mamá y también una de las influencers del momento. Y, a través de su cuenta de Instagram, comparte momentos de su cotidianeidad, entre los que se encuentra la cocina, una de sus grandes aliadas.

Además de cocinar comida vegetariana para ella, la ex Casi Ángeles no tiene inconvenientes de preparar cualquier otro tipo de plato para su hijo Momo, algo que disfruta hacer y que a veces lo utiliza de excusa para pasar tiempo con él. Debido a esto, Jimena se sabe varios tips para ahorrar y realizar distintos menús con un solo ingrediente.

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al revelar una receta con menudos de pollo (Foto: captura/Instagram@jmena)

En los últimos días, sorprendió a sus 6 millones de seguidores con un súper tip gastronómico. “No tiren los menudos de pollo! Los cocinan en una sartén con cebolla, ajo, especias, sal y pimienta. Una vez cocidos, los procesan con queso blanco untable y aceite de oliva. Luego, se enfría en la nevera. Pueden untarlo en pan tostado. ¡Es increíble!”, dijo.

Jimena Barón compartió un tip para comprar carne a buen precio y sorprendió a sus seguidores (Foto: captura Instagram/@jmena)

Luego, indicó que también cocina rabo. “Es un corte baratísimo y que no se consigue tan fácilmente, pero si lo encuentran, lo pueden preparar como el osobuco. Mucho tiempo de cocina, en la cacerola, con verduras y después se sirve con papas”, contó y reiteró: “Insisto: no es un corte que se consigue siempre, pero les enseño cómo prepararlo porque es realmente muy barato”.

Jimena Barón compartió un tip para comprar carne a buen precio y sorprendió a sus seguidores (Foto: captura Instagram/@jmena)

No es la primera vez que la intérprete de La Cobra envía consejos culinarios a sus admiradores. Hace algunas semanas, se refirió al excesivo costo de la carne y dio algunas recomendaciones. “Todo sale una fortuna, ya lo sabemos. Para comer sabroso y tierno no hace falta ser rico y comprar lomo”, anunció en una serie de Insta Stories.

Según reveló la artista, antes de desgrasar la carne, la técnica de cocción lenta ofrece una textura tierna. Entre las opciones se encuentran: roast beef, osobuco, tapa de asado y nalga son algunas de las opciones a mejor precio. Podemos combinar la carne con otros alimentos como arroz, verduras o pastas.

“La carne que veas linda, con poca grasa y buen precio, llévala, y la haces en cocción lenta. No gastes un huevo. No falla”, recomendó.

La emoción de Jimena Barón al comprarse una casa

Este sábado, la pareja de Matías Palleiro subió un carrete de fotos donde se la vio emocionada tras haberse comprado una casa, algo que ella consideró como su “mayor logro” después de haber sido mamá de Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

Jimena Barón no pudo aguantar la emoción al poder comprarse una casa (Foto: Instagram/@jmena)

En el posteo, el cual obtuvo casi medio millón de likes, Jimena introdujo: “Me preguntan a veces qué me falta y la verdad es que no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”.

Después completó: “Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto, porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”.