Jimena Barón es una de las famosas argentinas de las que más comparte su vida a través de las redes sociales. No solo elige publicar su cotidianeidad, sino también su noviazgo, divertidos momentos que pasa con su hijo Momo y por qué no sus logros profesionales y personales. Es por esto que en las últimas horas, la artista se compró una casa y lo publicó en Instagram, cuenta en la que tiene seis millones de seguidores.

Con una serie de fotos donde aparece su hijo Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, y otras imágenes del recibo de la compra de inmueble y un beso con su pareja Matías Palleiro, entre otras, Jimena Barón introdujo: “Me preguntan a veces qué me falta y la verdad es que no me falta nada, pero les he compartido cuál era mi sueño. Trabajo desde los 9 años, la mayoría ya lo sabe, pero me tocó una vida con algunos obstáculos y costó un poco más”.

Jimena Barón se emocionó al contar que pudo comprarse una casa (Foto: Instagram/@jmena)

Después completó: “Estoy en un momento de la vida precioso, no perfecto, porque eso entendí que no existe, pero precioso. Se siente como una revancha a muchas ilusiones que ya estaban grises. Les comparto tal vez mi mayor logro después de ser la mamá de Momo. Bienvenidas las pijamadas, los asados, las navidades en casa, y quién sabe qué más. Para mí que todo. Yo siento que se viene todo”.

Junto a las emotivas palabras, compartió un video del momento en que le cuenta la noticia a su hijo y donde no pudo aguantar las lágrimas: “¿Te aceptaron? Decime. ¿Eso es que sí? ¿¡Sí!?”, se escucha decir a Momo. Y ante el sí de su madre, los dos gritan y festejan descontroladamente.

Jimena Barón festejó la noticia con su novio Matías Palleiro (Foto: Instagram/@jmna)

En cuestión de segundos, sus seguidores no tardaron en darle su reacción y enviarle mensajes de apoyo. Debajo del posteo, que tiene casi 300.000 likes, comentaron: “Te merecés todo lo bueno y lo lindo que la vida te está dando hermosa”; “Lloro. Estas cosas llenan el alma”; “Felicitaciones Jime. La felicidad de Momo es amor puro. A disfrutar”; y “Es que re mereces el universo completito”, fueron solo algunos.

Jimena Barón se emocionó al mencionar que se compró una casa

Pero no solo fueron los seguidores de la ex Casi Ángeles los que la felicitaron, sino también algunos de sus compañeros de trabajo y colegas. Mientras que María Eugenia La ‘China’ Suárez y Gimena Accardi le dejaron corazones, Natalia Oreiro expresó: “Felicitaciones por todos tus logros Jime, siempre lo mejor” y Gabriela Sari sumó: “¡Felicitaciones hermosaaaa! Te merecés cada logro y vamos por más”.

Jimena Barón sobre los rumores de separación

Hace algunas semanas, los fanáticos de Jimena Barón se sorprendieron al enterarse por Ángel de Brito que la actriz se había separado de Matías Palleiro, su pareja de hace dos años. El conductor de LAM (América) abrió la cajita de preguntas y respondió dudas de sus seguidores. “¿Jimena Barón separada?, a lo que él contestó con un rotundo sí.

Al ver que su ruptura fue noticia en varios portales, la intérprete de La Tonta, salió a desmentir la información y aclaró cuál era su situación sentimental a través de su perfil de X (antes de Twitter). “Che, yo no me separé. No lo veo hace un mes al culi***, porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, sentenció.

Después del mensaje, el periodista salió a ratificar su afirmación: “No se separó. Se fue un mes de viaje. Separados físicamente”, expresó y, en broma, agregó: “Si no, ya tendríamos más canciones de venganza”.