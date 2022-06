Así está hoy el exparticipante de Cuestión de peso que se operó más de 30 veces para parecerse a Ricky Martín

Francisco Ibáñez -mejor conocido como Fran Mariano- apareció en los medios cuando ingresó a Cuestión de peso (eltrece) donde logró bajar 92 kilos y se convirtió en uno de los participantes más rebeldes y recordados. Tiempo después cobró mayor popularidad al convertirse en “el fan” de Graciela Alfano. Si bien en todo este tiempo se mantuvo activo en las redes, ahora volvió a estar presente en la televisión y se mostró luego de realizarse 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin.

Tras su paso por el reality, Fran Mariano comenzó a realizarse una serie de cirugías estéticas con un único objetivo: parecerse a Ricky Martin. El martes estuvo invitado a Mañanisima (Ciudad Magazine) y habló con Carmen Barbieri sobre el cambio que significó en su vida los kilos que perdió en Cuestión de peso y también para referirse a las intervenciones a las que se sometió.

Fran Mariano participó de Cuestión de peso y logró bajar 92 kilos (Foto: Instagram @franmarianook)

“Tuve montón de operaciones en la cara. Me hice la nariz, el mentón y los labios porque me quiero parecer a Ricky Martin”, relató. Acto seguido, agregó entre risas: “Ahora quedé más lindo que él”. Al escucharlo, la conductora le preguntó por qué se sometió a todo eso y él no dudó en responder: “Por el sentido de pertenencia que tenemos todas las personas. En ese momento no tenía la distinción de decir ‘tengo que ser yo en mi mejor versión’, por eso pensé en alguien que le guste a todo el mundo y la gente me decía que me parecía un poco a el y yo me lo creí”.

Asimismo, resaltó que cayó en “manos muy peligrosas”, durante los últimos años. “Tuve operaciones con un cirujano muy conocido, Aníbal Lotocki”. Ante esta revelación los panelistas quisieron saber más sobre las cirugías que le realizó el profesional que fue denunciado por varias famosas. “Tengo una pequeña parálisis porque me rompió un nervio”, remarcó.

Fran Mariano se sometió a más de 20 cirugías que se hizo para parecerse a Ricky Martin

“Me acuerdo que me dijo que me pondría pómulos y yo le dije ´¿te parece?´. Me dijo si, ´te inyecto agua fisiológica y ves cómo te queda, si no te gusta me decís y no te lo hago´. Cuando me lo puso, yo le dije que no me gustaba, pero me levanté de la operación y me había puesto pómulos. Y yo no firmé nada porque era de canje”, acotó Fran Mariano.

En esa misma línea dio más detalles sobre lo que sucedió en el quirófano: “Él lo que hizo fue desprenderme los surcos de la cara para suavizarlos, según él, y un día le dije que no podía mover la cara. Viene la enfermera y me dijo ´cuando te estaba haciendo la lipo, se llevó puesto un nervio´”.

Fran Mariano aseguró que busca parecerse a Ricky Martin (Foto: Instagram @franmarianook / archivo)

Sus declaraciones generaron indignación en el piso, debido al largo historial de casos de mala praxis y denuncias que tiene el Lotocki. Carmen le preguntó si también se había hecho los glúteos con él y el exparticipante de Cuestión de peso (eltrece) le comentó que el cirujano intentó hacerlo: “El me tocó y me dijo ‘cuando ponemos acá’ y yo dentro de mi nube, dije ´no, no, no´, porque siempre tuve un ideal de tratar de ser lo más natural posible”.

Tras la mala experiencia resaltó que tuvo varios problemas. “Conocí a otro doctor, que fue quien se ocupó todo este tiempo de ayudarme a reconstruir todo lo mal que me había hecho. El me sacó lo que estaba mal y lo sigue haciendo, me tuvo que sacar labios hace poco”, contó.

Francisco Ibáñez se presentó como el fan de Graciela Alfano hace 10 años y hoy busca parecerse a Ricky Martin (Foto: Instagram @franmarianook)

Antes de cerrar, aclaró que se encuentra en un buen momento y comenzó a estudiar una diplomatura en sexología y terapia. Pese a eso, no puede vitar referirse a todo lo que vivió durante la última década. “Yo tenía 21 años, había perdido a mi madre hacía dos meses, estaba en un momento muy triste de mi vida. Caí en manos de un hombre que me creó la necesidad también, porque me daba ilusión y esto de sentirse mejor. Yo había bajado 90 kilos, era ´bueno, haceme lo que quieras´”, finalizó.