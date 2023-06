Barby Franco volvió a entrenar después del nacimiento de su hija: “¡Se puede!”

escuchar

El 15 de diciembre la vida de Bárbara Franco cambió por completo con la llegada de Sarah, su primera hija junto a Fernando Burlando. La pequeña nació en el Sanatorio Otamendi y los flamantes padres no dudaron en compartir su felicidad en las redes. Ahora, seis meses después, y tras recuperarse del duro momento que significó la internación de la bebé, la modelo volvió a entrenar y mostró cuál es la rutina de ejercicios que realiza.

“Primer día de gimnasio; después de dos años, volvimos”, contó Franco en un video que subió a Instagram. Con un conjunto deportivo de calza y musculosa negra habló mientras caminaba en la cinta. Junto a ella estaba su entrenador personal, Martín Colacilli, quien además de supervisarla y acompañarla en su primer entrenamiento tras convertirse en madre, se mostró feliz y la alentó en su regreso.

Barby Franco compartió su vuelta al gimnasio tras el nacimiento de su hija

En cuanto al entrenamiento que retomó en los últimos días, si bien arrancó con una caminata en la cinta para de a poco ir recuperando el ritmo y acostumbrando a su cuerpo, en las últimas horas compartió con sus dos millones de seguidores, el avanzado ejercicio que practicó.

Una de las series que realizó fue subir a una soga amarrada al techo. Primero lo hizo su profesor y después ella, mientras él la grababa. Sin embargo, antes de ejecutarlo por primera vez, y debido a que demandaba fuerza de brazos y piernas, le preguntó si era seguro, ya que la última vez que lo hizo fue hace dos años, antes de tener a su hija. “Me da miedo”, aseguró, pero Colacilli la alentó a que lo hiciera sin sobrexigirse: “Subí, aunque sea dos, no subas hasta arriba”.

La rutina de ejercicios de Barby Franco (IG @barbaritafranco21)

Además de treparse a la soga más de una vez en el día y conforme con el resultado, la bailarina realizó otros ejercicios en el gimnasio de la Academia Dos Dragones, a la par que otras personas se concentraban en sus propias rutinas. Hizo una serie de abdominales con una banda elástica alrededor de las piernas para aumentar la dificultad y se mostró feliz con su regreso: “Sí se puede”.

Barby Franco mostró el ticket de cuánto gastó en el super y se indignó

Semanas atrás, Barby Franco abrió el de compartir con sus dos millones de seguidores el ticket de cuánto gastó en el supermercado. Sorprendida, explotó de indignación ante los precios. “¿Cuánto todo esto?”, escribió, sobre una foto que subió en Instagram donde se vio parte de su compra: packs de agua y de gaseosa, varias botellas de detergente, toallitas para bebé, un molde para budines y uno para tortas, una pava eléctrica, rollos de cocina, múltiples paquetes de papel higiénico, limpiador de piso, desinfectantes, alcohol en gel, aceite, lácteos, insecticidas y otros elementos.

Barby Franco mostró el ticket de cuánto gastó en el supermercado y explotó de indignación

“No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”, sostuvo en un video. Para finalizar, mostró el ticket, cuyo monto total era de 124.421,36 pesos con los descuentos, el precio final fue 120.180, 65 pesos.

