Salieron a la luz los viejos mensajes que Ailén Cova le mandaba a Alexis Mac Allister: “No me chamuyen, soy de él”

escuchar

La vida amorosa de Alexis Mac Allister se convirtió en tema de interés desde diciembre de 2022, cuando se conoció que decidió ponerle fin a su noviazgo de cinco años con Camila Mayan para comenzar una relación con quien era su mejor amiga, Ailén Cova. La nueva pareja se encuentra instalada en Inglaterra y recientemente blanquearon su amor en las redes sociales. La situación generó diversas reacciones y una de ellas es la difusión de viejos mensajes en los que se ver puede que su vínculo habría sido más que una amistad y que data desde hace más de una década.

“Todo lo que pasó, desde el primer momento a hoy, yo nunca me lo podría imaginar. Ni en mi peor pesadilla”, fueron las recientes palabras de Camila Mayan en Intrusos (Américas) al momento que Alexis Mac Allister blanqueó su romance con Ailén Cova, al asistir juntos al casamiento de Lautaro Martínez, y compartir todo en Instagram. “Nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana”, agregó.

Alexis MacAllister presentó a su nueva pareja y su ex, Camila Mayan, tuvo una dura reacción

Es que la historia podría ser digna de una novela. Luego de consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022, Alexis junto a Camila arribaron a la Argentina y fue en ese momento en que el jugador terminó la relación con ella. Luego, blanqueó entre sus allegados su noviazgo con Ailén y ambos se fueron hacia Inglaterra, donde conviven. Y es ahora, que ya no se ocultan, explotó el momento de mayor indignación para los usuarios que no dejan pasar detalles sobre esta actitud del mediocampista. Como era de esperar, se viralizaron mensajes antiguos.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister fueron novios cinco años (Foto Instagram @camimayan)

Los mensajes de la polémica: “Te amo mucho mi vida”

En principio se conoció que Ailén comentaba las fotos que Camila subía a Instagram con Alexis, con palabras de halagos para ambos. Pero ahora trascendieron mensajes antiguos entre los ahora novios, en los que se refieren al amor que los unía. “Te amo mucho, mi vida. Sabés que para cualquier cosa me tenés. Atte: Ale Mac Allister, el mejor de todos”, se puede leer en una publicación de Facebook de la joven de 2012, que aún está disponible en la red social.

El ida y vuelta entre Ailén Cova y Ale Mac Allister (Captura Facebool Ailu Cova)

De esta forma, queda en claro que el jugador tenía acceso a la cuenta de Ailén y le dejaba diversos mensajes. “Hola a todos. Vengo a decirles que soy solo de Ale, así que no se gasten en chamuyarme (porque soy re linda). Ale me ama”, dice otro mensaje de Alexis en el perfil de su amiga, quien le contestó: “¿Yo linda? jaja que buen chiste. Te amo más mi amor. PD: nadie me chamuya”.

Las publicaciones de Ailén datan del 2012 (Captura Facebool Ailu Cova)

Sin embargo, no son los únicos intercambios. Otros tantos mensajes por parte de Ailén refieren a una joven llamada Camila, que coincide con quien más tarde se convertiría en la novia de Alexis. “¿Cami es la mejor, no? No, la mejor es Ailén. Sos un amor. Ale te amo”, se puede leer. También, en este entonces, la adolescente refería a un amor que sentía y lo ocultaba.

La joven refería a un amor que sentía (Captura Facebool Ailu Cova)

En las últimas horas, estos mensajes se viralizaron y los usuarios -principalmente de Twitter- se apuntó contra la nueva pareja por haber hecho sufrir a Camila, con un amor oculto que habría nacido desde hace más de diez años, cuando comenzaron su amistad.

LA NACION