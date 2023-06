El día que Jésica Cirio se subió a un avión borracha y pasó vergüenza: “Me fueron a buscar en camilla”

escuchar

Además de continuar con la conducción de La Peña del Morfi (Telefe), rol que actualmente comparte con Georgina Barbarossa luego de la escandalosa salida de Jey Mammon del canal, Jésica Cirio también cumple un rol fundamental en Vamos Viendo, uno de los programas de streaming de Piso 18. Es allí en donde, llevada por el ambiente informal y las divertidas charlas que mantiene con sus compañeros, la modelo se anima a revelar algunas anécdotas e historias de su vida desconocidas por el público. Así lo hizo en una de las recientes transmisiones, durante la que recordó el día que se subió borracha a un avión y debió ser atendida.

Cada martes, miércoles y viernes por la tarde, Jésica Cirio se suma a los streameres Gerónimo “Momo” Benavides y Santutu y a la influencer Sofi Santos para la transmisión de Vamos Viendo, un ciclo en donde, lejos de estar limitados a una sola temática, los cuatros charlan, debaten y opinan sobre una gran variedad de tópicos.

En uno de sus encuentros más recientes y gracias a la tecnología, Momo se conectó al stream desde Viena, Austria, en donde se encontraba de viaje. Desde allí y convencido por sus compañeros, fue hasta un bar -siempre en vivo- y se sentó en la barra. Tras mucha insistencia de parte de quienes se encontraban en la Argentina, accedió a tomarse un shot de tequila.

La insólita anécdota de Jésica Cirio que dejó a todos sin palabras Instagram: @jesicacirio

Sin embargo, puso un límite en la cantidad de alcohol a consumir ya que, según explicó, debía subirse a un avión en las horas siguientes. Terminado el trago, dijo: “No voy a dormir. Nos tenemos que levantar a las cuatro de la mañana y es la una”. Y, cuando le pidieron que siguiera tomando, argumentó: “No me voy a poner en pedo, gente. Tengo que tomar un avión. Así que no voy a tomar”.

Ese fue el pie perfecto para que los demás se animaran a compartir anécdotas personales, pero la que más llamó la atención fue la de Jésica Cirio quien, después de admitir que abordó un vuelo estando borracha, contó el desafortunado desenlace. “Yo me subí en pedo y me fueron a buscar en camilla. Me desmayé antes de bajar del avión”, detalló, al mismo tiempo que los demás soltaban sonoras carcajadas.

Jésica Cirio se refirió a los rumores de crisis con Martín Insaurralde

El 2022 comenzó con fuertes rumores de crisis entre Martín Insaurralde y Jésica Cirio, quienes están casados desde el 2014. Según múltiples periodistas y panelistas dedicados al mundo de la farándula, la modelo habría dejado el hogar familiar para instalarse en un departamento con Chloe, la hija que tuvo junto al funcionario público.

Jésica Cirio negó estar separada de Martín Insaurralde Archivo

“A mí me contaron que ella está buscando una casa por Zona Norte, en Nordelta, y los rumores de separación son muy fuertes”, señaló Marcela Tauro en Intrusos (América). En este contexto, la conductora rompió el silencio y, en un móvil para el magazine conducido por Florencia de la V, desmintió estar peleada de su marido.

“Ya lo desmentí, no sé de dónde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso, no tengo idea de por qué se generó (el rumor)”, expresó. No obstante, en las semanas siguientes siguieron trascendieron versiones que indican que están distanciados y que esperan que pasen las elecciones para hacer público el final de su relación.

