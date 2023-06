Yanina Latorre recordó el día en que casi va presa tras encontrar a su padre con la amante: “Soy de familia tradicional”

escuchar

Fiel a su estilo verborrágico, Yanina Latorre volvió a estar en el foco mediático tras revelar una curiosa anécdota de su adolescencia. La panelista de LAM (América) recordó un episodio en el que se enfrentó a una posible causa judicial al descubrir a su padre con la amante y reaccionar de la peor manera.

Yanina suele ser protagonista de diversos escándalos, ya que en su rol de panelista brinda información exclusiva de famosos, y ellos muchas veces salen a responderle, lo que la lleva a enfrentarse con ellos y justificar sus dichos. Pero también es noticia debido a diversos detalles de su vida privada, que se volvió un tema de interés no solo por su popularidad sino también por la fama de su marido Diego Latorre. Ahora, dio que hablar al relatar un episodio de su vida en el cual casi queda detenida.

Yanina Latorre habló sobre la amante de su madre (Captura video)

“Me llegó que a los 18 años casi caés presa por un episodio en un departamento”, le dijo Alan Parodi, conductor de Terapia Picante, el ciclo de YouTube en el que los famosos son entrevistados mientras prueban aderezos con distintos niveles de picante. Sin tapujos, la panelista confirmó que la información era cierta y agregó que la víctima fue la amante de su padre.

“Papá y mamá se habían separado. Mi papá está muerto, aclaro. Él tenía una amante”, contó Latorre sin dar detalles acerca de ese episodio en el que se enfrentó a la mujer que había comenzado una relación con su padre, Alfredo Enrique Arruza. El hombre falleció en 2012 y en diversas ocasiones Yanina reveló que tuvo un vínculo conflictivo, debido a la adicción del hombre al alcohol, que la llevó a vivir duras situaciones.

En esa línea, la panelista justificó su reacción haciendo referencia a su crianza tradicional y a cómo influyó cuando conoció que su padre mantenía una relación paralela con otra mujer que no era su madre, Dora Caamaño, y posteriormente en su propio matrimonio. “Yo soy de familia tradicional porque yo me hago la viva, digo de todo, pero soy una pel... Soy de familia tradicional ‘Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús’ (el nombre del colegio al que asistió), católica, catequista, reprimida...”, aseguró Latorre sobre su educación.

Yanina Latorre contó por qué casi va presa

Tras esta aclaración, la mediática aseguró que es fiel y que se encuentra en una relación con la misma persona desde hace 30 años. Y resaltó que no es porque sea una persona “buena”, sino porque tiene ciertos mandatos de su educación, que sostiene. “Sí, te juro. No lo digo con orgullo, me encantaría ser put... pero no le encuentro la vuelta”, señaló entre risas.

Recientemente, respecto de su vida matrimonial, Yanina sorprendió al contar que le propuso a su esposo, Diego Latorre, vivir en casas separadas, pero no para terminar su vínculo, sino como una opción para que cada uno tenga sus espacios, ya que estaban teniendo muchas peleas por la convivencia. “A veces funciona no convivir, a mí me encantaría vivir en casas separadas, pero él no quiere irse”, sostuvo. Y agregó: “Porque él es un cómodo, en el fondo le gusta que yo le haga todo. Dormimos en la misma cama, pero cuando alguno de los chicos se vaya, él pasará a ese cuarto”. Cabe recordar que la pareja atravesó una fuerte crisis en 2017 cuando se conoció una infidelidad del ex Boca que finalmente ella le perdonó.

LA NACION