Tras el Wandagate, Barby Franco contrató detectives para seguir a Fernando Burlando: “Está desconfiada”

Barby Franco contrató una agencia de detectives para controlar los movimientos de su pareja, el mediático abogado Fernando Burlando. Según explicó la periodista Karina Iavícoli, la modelo tiene desconfianza de su novio desde que se desató el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, por el encuentro que el futbolista mantuvo con La China Suárez.

“Hablando con Barby, me dijo que contrató a una agencia de detectives a raíz de lo que pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi para que controle a Fernando Burlando y que lo siga. Él se va a enterar esta noche, cuando vea el programa”, reveló la panelista de Pampita Online (Net TV).

Asimismo, Iavícoli aseguró que su compañera de ciclo le permitió difundir la información. De hecho, afirmó que quería que la noticia se sepa. “Le pregunté a Barby si lo podía contar y me dijo ‘sí, contalo’. Le pasan un reporte de lo que hace Burlando durante el día porque, me dijo, está desconfiada”, añadió.

Pampita, en tanto, quien es amiga de Barby Franco, interrumpió el relato de la periodista para aclarar que era una información ya conocida por el letrado. “Me parece que lo del detective era en otra época y que perdió plata porque no le trajo nada. El señor se portaba bien”, aportó la conductora del programa.

Aunque Karina Iavícoli le respondió a Pampita para aclararle que ahora Franco reincidió. “Volvió a contratar a la empresa, que le sale un montón de plata porque está desconfiando de Burlando”, aclaró.

Barby Franco y el costoso regalo de su suegra

Días atrás, Barby Franco mostró el costoso regalo que le hizo su suegra, Marila. La madre del abogado eligió un exclusivo collar de perlas negras para sorprender a la modelo. A través de una postal en su cuenta de Instagram, la exazafata de Bienvenidos a bordo (eltrece) reveló la pieza e hizo una emotiva dedicatoria.

“Mi suegra hoy me regaló este collar de perlas negras”, escribió Barby junto a varios emojis de corazones. Luego, repitió las palabras que usó la madre de Burlando para explicarle el significado del regalo. Me dijo que me va a llenar de suerte. Gracias Marila”, agregó a la publicación en la que se la ve lucir con orgullo el collar mientras conduce su auto.

La modelo contó que su suegra le regaló un collar de perlas negras cuyo significado es muy particular Instagram

Las perlas oscuras constituyen una rareza exótica. Las piezas negras representan el misterio, la libertad, la fuerza y la prosperidad. También pueden simbolizar amor eterno y el obsequio de una perla negra puede significar sabiduría. Estos collares son perfectos para mujeres con una marcada personalizad y gran fuerza interior.