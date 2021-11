Barby Franco sorprendió al mostrar el costoso regalo que le hizo la mamá de Fernando Burlando

Barby Franco, la novia de Fernando Burlando, mostró el costoso regalo que le hizo su suegra, Marila. La madre del abogado eligió un exclusivo collar de perlas negras para sorprender a la modelo. A través de una postal en su cuenta de Instagram, la exazafata de Bienvenidos a bordo (eltrece) reveló la pieza e hizo una emotiva dedicatoria.

“Mi suegra hoy me regaló este collar de perlas negras”, escribió Barby junto a varios emojis de corazones. Luego, repitió las palabras que usó la madre de Burlando para explicarle el significado del regalo. Me dijo que me va a llenar de suerte. Gracias Marila”, agregó a la publicación en la que se la ve lucir con orgullo el collar mientras conduce su auto.

La modelo contó que su suegra le regaló un collar de perlas negras cuyo significado es muy particular Instagram

El significado de las perlas negras, el regalo que recibió Barby Franco

Las perlas oscuras constituyen una rareza exótica. Las piezas negras representan el misterio, la libertad, la fuerza y la prosperidad. También pueden simbolizar amor eterno y el obsequio de una perla negra puede significar sabiduría. Estos collares son perfectos para mujeres con una marcada personalizad y gran fuerza interior.

Uno de los tantos significados atribuidos a la perla negra se origina en una leyenda de Ceylon (hoy Sri Lanka) remonta el origen de la perla a un lago creado por las lágrimas de Adán y Eva. Se dice que las perlas blancas o rosas fueron creadas por las lágrimas de Eva, pero las más preciosas y raras son perlas grises o negras, que son atribuidas a las lágrimas de Adán. Dice la leyenda que existen menos perlas grises y negras, porque “el hombre sabe cómo controlar sus emociones”. Por su valor excepción y gran rareza, la perla negra es llamada “la reina de las perlas”.

Los deseos de Barby Franco

Semanas atrás, la modelo publicó las imágenes de su visita al santuario de la Virgen del Cerro y una frase sobre esta excursión generó revuelo entre sus fanáticos, ya que muchos lo tomaron como una posible búsqueda para convertirse en madre. “En vos confiamos”, escribió Franco junto a una postal que la muestra a ella y a Burlando de rodillas rezando en el Santuario de la Inmaculada Madre del divino Corazón Eucarístico de Jesús.

La modelo y el abogado se mostraron rezándole a la virgen y haciéndole un pedido especial: "En vos confiamos" Instagram

Pampita, amiga de la modelo, comentó la publicación con un emoji con las manos alzadas. Por su parte, el abogado publicó en sus redes sociales una postal en la que su pareja le expresó, lado de un corazón rojo: “Vamos por ese deseo”.