El doloroso accidente que sufrió la China Suárez en Jujuy y que preocupó a sus seguidores

Caras lisas y frescas, pelos perfectamente despeinados y cuerpos esbeltos sin una mínima marca que evidencie el paso del tiempo sobre la piel. Las redes sociales son una vitrina en donde todos son felices, hermosos y exitosos. Entre el mar de fotos dignas de tapa de revista, algunas se destacan por ir completamente en contra de eso. Eugenia ‘la China’ Suárez encontró el equilibrio entre estos dos mensajes y, a pesar de mostrarse radiante en sus sesiones de fotos, también comparte los momentos más crudos.

Así lo hizo en su último posteo, en donde se mostró tan real y genuina que desató una lluvia de comentarios cargados de preocupación. La actriz, alejada de toda la polémica que rodea su nombre, se encuentra en Purmamarca por trabajo pero eso no evitó que se tomara algunos días para realizar los recorridos típicos de los turistas. En su Instagram dejó registrado el hermoso viaje con postales de las montañas y detalles llamativos de su visita en la ciudad.

Rompiendo la regla del feed prolijo lleno de imágenes de editorial, coronó la seguidilla de publicaciones con una que se destacó por su espontaneidad. Sentada sobre el piso de piedras y con el cielo celeste rabioso brillando de fondo, la China se fotografió riendo aunque si se mira bien la imagen, se puede ver que en la pierna tiene notorias lastimaduras.

Esa fue la primera de tres fotos y, aunque la portada es la menos explícita, las otras evidencian que no fue un simple golpe. En la segunda puede verse un primer plano del dedo gordo del pie, cortado y cubierto de sangre y, en la tercera, el muslo en el mismo estado.

Si las lastimaduras fueron dolorosas, la portadora no dejó que se trasluciera en el posteo en donde escribió con tono burlón: “Heridas de guerra”. Luego de una serie de emojis, agregó: “Torpe desde 1992″.

Aunque la ex Casi Ángeles se tomó el accidente con humor, eso no evitó que sus más de 5 millones de seguidores se preocuparan por ella. De esa manera, la sección de comentarios se llenó de preguntas por su bienestar y dudas sobre cómo se había realizado semejantes raspones. Al mismo tiempo que muchos la aplaudieron por soportar el dolor con tanta gracia, no faltaron quienes aprovecharon el momento para dedicarle algún piropo.

Pasadas un par de horas de la publicación que alborotó a sus fans, la China apareció nuevamente para llevar un poco de tranquilidad y aclarar el origen de su accidente. A través de sus historias de Instagram, compartió la foto del lugar exacto donde se lastimó y, una vez más riéndose de su propia desgracia, escribió: “Me caí en uno de esos ojos de agua. Literal me tragó la tierra”.