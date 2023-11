escuchar

A través de sus redes sociales, este sábado Barby Silenzi publicó un mensaje llamativo en el que aseguró que un usuario le habría restringido ciertas funciones en Instagram. Sin dar a conocer el nombre de esta persona, fue Ángel de Brito quien develó al posible responsable: Ezequiel Cwirkaluk, conocido artísticamente como El Polaco.

Silenzi y El Polaco se conocieron en El Bailando 2016 (eltrece) y allí nació una relación que se mantuvo a lo largo de seis años. En el medio, ambos tuvieron una hija fruto de su amor, Abril, pero hace casi un año, el vínculo se quebró y, según explicó en MitreLive Juan Etchegoyen, la causa fue que la bailarina se sentía sola. “Asegurate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos. No para él solo”, manifestó en su momento.

El descargo de Barby en las redes tras ser restringida por un usuario (Fuente: Instagram/@barbysilenzi1)

Con el correr del tiempo y varias idas y vueltas entre los dos, este fin de semana habría vuelto la tensión entre ellos. Mientras el cantante de cumbia se encontraba en Río de Janeiro en el marco de la final de la Copa Libertadores de América, desde las Stories, Silenzi posteó un polémico texto: “Me pasó algo que no me pasó antes en mi vida. Me restringieron el Instagram y ocultaron las historias de las cuentas de mis hijas. No puedo creer tanto”, y se preguntó: “¿Qué cosas no puedo ver?”. Después de eso, sentenció: “¿Esto es normal? ¿Por qué alguien hace eso?”.

Luego de ese escrito en el que le pidió ayuda a sus seguidores, Silenzi agregó otra imagen en la que aclaró: “Explico porque no se entendió. Una persona me restringió para que yo no pueda ver sus historias etc… y las cuentas de mis hijas también, porque las manejo yo. Ahora me pregunto: ¿por qué no me bloqueás y listo? ¿O si lo hacés te van a preguntar cosas?”.

Tras ese descargo, admitió: “No sé, no entiendo mucho de este tema. Yo sería más práctica, bloqueo y fin. Pero bueno, cada uno con sus mambos”.

Barby Silenzi contó que restringieron su cuenta y la de sus hijas; sin embargo, no develó el nombre de la persona en cuestión (Fuente: Instagram/@barbysilenzy1)

Más tarde, agregó una caja de preguntas y le consultó a sus seguidores: “Estoy aburrida, leo teorías de lo que les conté”. En esa sintonía, un usuario le respondió: “No te bloquea porque está pendiente de tu vida y es más fácil romper los huevos haciendo eso”.

Ante aquel señalamiento, la bailarina contestó de manera irónica: “Ah es buena. No lo había pensado… pero no me bloqueó, me restringió”, y acto seguido, agregó el emoji de un zorro. Al igual que el usuario anterior, otros insistieron en que revele la identidad de esa persona, pero ella se negó.

La respuesta de Barby a un usuario (Fuente: Instagram/@barbysilenzy1)

“¿Es el Pola?”, consultó un segundo y Silenzi respondió: “Preguntale a él”. En tanto, un tercero le aconsejó: “Hacete una cuenta trucha como cualquier ser humano normal”. Sin embargo, desistió de cualquier otro accionar.

El posteo de De Brito que explica el trasfondo de la pelea entre Silenzi y El Polaco (Fuente: Instagram/@barbysilenzy1)

Lo cierto es que al día siguiente, De Brito se sumó a esta controversia y desde su cuenta de X (antes Twitter) compartió un video del cantante de cumbia en el Maracaná junto a los textos de la bailarina y pronunció: “Se pudrió todo entre El Polaco y Barby Silenzi ahora por Boca”.

A pesar de esta reacción en redes, los protagonistas evitaron pronunciarse al respecto y de momento ninguno se refirió a la presunta restricción en Instagram de Barby, motivo que ella dejó a libre interpretación de sus seguidores.