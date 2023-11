escuchar

En abril de 2020, Luli Fernández vivió junto a su familia un violento robo en su casa, que aún actualmente recuerda con claridad y con temor. La modelo relató que tres personas entraron en su vivienda, en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia por Covid-19, y que amenazaron a su pareja y a su hijo, de entonces un año, con armas. Recientemente, reveló un dato que sucedió mientras los autores del delito estaban en prisión.

“Entran en casa con armas, plena pandemia, y a mí me dicen: ‘Dame las joyas y la plata, que me llevo al nene’”, expresó Luli Fernández, al relatar el hecho aterrador que vivió durante el inquietante episodio. “Son cosas que, pasan los años, y te las acordás como si fuesen hoy. Mi marido se levanta, me saca a mi bebito de los brazos. Esos momentos en que uno no mide su reacción”, destacó.

El robo en la vivienda de la modelo, en el partido de Malvinas Argentinas, fue denunciado en abril de 2020, cuando Fernández realizó una llamada al 911. Junto a ella, estaban Indalecio, su hijo de un año en ese momento, y Cristián Cúneo Libarona, su pareja. Luli aseguró que los delincuentes se llevaron el efectivo y los relojes que tenían y que dos de tres quedaron detenidos.

La modelo asistió este sábado como invitada al programa conducido por Andy Kusnetzoff, Podemos Hablar (PH, Telefe), junto a Georgina Barbarossa, Luciano Pereyra, Jorgelina Aruzzi y Jesús Mosquera. Allí, contó que uno de los detenidos solicitó desde el penal incorporarse a un grupo de reinserción denominado Los Espartanos, que está a cargo de un amigo de Cúneo.

El pequeño Indalecio tiene cuatro años actualmente Instagram: lulifernandezok

“Habló con el coach de ellos para que le hiciera llegar un mensaje a mi marido, que en realidad era para mí”, destacó Luli. Y reveló qué le quiso decir tras el robo. “Me quería pedir perdón, porque nunca se le iba a olvidar el miedo en los ojos de esa mamá, cuando él dijo lo que dijo, y que él no era así”, advirtió.

La reflexión de Luli Fernández acerca del perdón y el episodio que vivió junto a su familia en su casa

Luli Fernández contó cuál fue su reacción cuando su marido le dio la información y reflexionó acerca del perdón y las malas acciones. “Hay cosas que uno las puede aceptar o las puede disculpar, pero lo que sí o sí, lo tenés que encomendar a Dios”, destacó. Y explicó: “Yo, personalmente, no estoy capacitada para perdonarlo”.

“Fueron cosas tan dolorosas y tan dañinas. A mi hijo le dejó un trauma tanto tiempo, que no soy tan altruista”, advirtió la panelista de televisión. Y prosiguió con un mensaje a uno de los autores detenidos. “No te perdono, no te voy a perdonar nunca. Y, si no eres de esos, no lo hubieses hecho y lo hiciste. Me parece que esa cosa de la redención, ahora que estás en una situación de vulnerabilidad, el pedir perdón, no te creo”.

Y sentenció: “Hay cuestiones en las que no se puede dar una segunda oportunidad y yo, a ese señor, no se la voy a dar”.