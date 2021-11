Tras Jey Mammon, también Luis Novaresio y Soledad Fandiño se van de América

Días movidos son los que atraviesa América TV por las partidas confirmadas de tres figuras de su pantalla. En primera medida se confirmó que el 31 de diciembre será el último día de Los Mammones con Jey Mammon (habrá especiales los sábados de diciembre tras el final de Santo Sábado, el 27 de este mes). Luis Novaresio también se desvinculó del Grupo América (Radio La Red AM 910, A24 y América TV) luego de diez años en su pantalla. El periodista finalizaría con sus ciclos a mediados de diciembre, y por el momento no tiene ningún proyecto concreto para 2022, pero sí de escribir su primer libro que aún se desconocen los detalles. Lo que en los próximos días La Red y América tendrán que resolver es que harán con los espacios que deja vacantes Novaresio. La tercera figura que ya avisó que cumplirá hasta el final su contrato y no lo renovará para 2022, es Soledad Fandiño, que coconduce a diario Es por ahí, de 11 a 13, junto a Guillermo Andino y Chantal Abad. Quien ocuparía el lugar de Fandiño sería María Belén Ludueña, quien se desempeña actualmente junto a Antonio Laje en la primera mañana en Buenos Días América y Buenos días América Extra. Según pudo saber LA NACION, América tiene otras propuestas para tentar a Ludueña para seguir en esa pantalla en 2022.

Radio

Hanglin, Carnota y Plager firmaron para seguir en Rivadavia

Tras las confirmaciones de la continuidad de Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar y Nelson Castro en Rivadavia (AM 630), la semana pasada renovaron sus contratos para 2022 Rolando Hanglin (hará su RH Rivadavia los sábados y domingos, en la franja de las 21 a 0), Fernando Carnota (que continuará los sábados de 9 a 12, por lo que suma una hora más), y Débora Plager (sin cambios para el año próximo). La primera gran novedad es que El panorama del Rotativo del aire de Radio Rivadavia, tendrá un nuevo horario y conductor. Irá de 4 a 6 con la conducción de Mario Portugal, quien vuelve a esa emisora luego de 39 años, ya que comenzó su carrera en el Rotativo del Aire (el noticiero emblemático de Rivadavia) en 1983.

De las firmas participaron el director periodístico e institucional del grupo Alpha, Alfredo Scocimarro, el CEO del grupo, Ramiro Cozzani y el gerente de Contenidos y Programación de Rivadavia, Fernando Subirats. En los próximos días, se verá la continuidad del resto de las figuras de la emisora que aún no definieron cóno será su año próximo en el dial. Entre ellos se encuentran Luis Majul, Guadalupe Vázquez, Carolina Amoroso, Jorge Pizarro y Lucas Morando entre otros. También en los días siguientes se conocerán las próximas incorporaciones de Rivadavia para 2022.

Radio

¿Quién reemplaza a Longobardi?

Tras la despedida de Marcelo Longobardi de su ciclo Cada mañana, se viven días de suma preocupación en la AM 790, ya que lo tiempos se acortan y no tienen claro el futuro de esa franja. Entre las urgencias se encuentra la definición de quién estará a cargo de la transición desde mediados de diciembre hasta el 1° de febrero, fecha en la que debutará el nuevo conductor o conductora en ese horario. El reemplazo natural de Longobardi, Willy Kohan, dejará el ciclo el viernes 17 de diciembre, ya que comenzará sus vacaciones, a la espero de lo que será su 2022. Por lo tanto, arrecian versiones sobre la identidad de quien conducirá de 6 a 10 durante buena parte de las vacaciones, desde el 20 de diciembre hasta el 31 de enero.

FM

Nuevo nombre para la exSan Isidro Labrador

En la última semana la exSan Isidro Labrador cambió de nombre y se rebautizó como Info 95.5 La radio de Zona Norte. Por el momento al misma tiene en su programación dos ciclos diarios por la mañana: Somos tu norte, de 7 a 10, con Jonatán Kolibski y Priscila Martínez y GBA, con Mariano Roa y Federico Tremouilles.

Cable

Liberman en ESPN, desde diciembre

Desde diciembre, cada domingo, a las 22, Martín Liberman volverá a ponerse al frente de su tradicional Debate final, ahora por la pantalla de ESPN.