El llanto de María Belén Ludueña al despedirse del programa que conduce con Antonio Laje

La conductora María Belén Ludueña no pudo contener las lágrimas durante su despedida de los programas en los que se desempeñaba hasta hoy junto con Antonio Laje, Buenos días América y Buenos días América Extra (A24 y América TV). “Estoy muy sensible y quiero agradecerles a todos”, empezó este viernes al aire, pero no pudo continuar. “Son sensaciones encontradas”, alcanzó a decir.

Ante la emoción de su (ahora) excompañera, Laje intervino. “Belén se va de vacaciones anticipadas, en el canal le pidieron que las adelantara, hay muchos cambios en el canal”, dijo, y agregó, mirándola: “Vas a seguir trabajando en estos mismos estudios”.

Cuando se recompuso, la pareja del intendente de Vicente López, Jorge Macri, le agradeció al periodista “por haberle dado la oportunidad” y “a todo el equipo humano detrás de cámaras, que no se ve; personal de limpieza, peinadores y maquilladores”.

La periodista se quebró al aire al anunciar su partida América

“Soy así, muy sensible, es lo que soy y lo voy a llevar donde vaya. Empecé muy chiquita en esto y este programa fue un antes y un después en mi vida, fue un gran crecimiento profesional y me enseñaron muchas cosas”, añadió.

Y cerró: “Gracias por darme la oportunidad de despedirme. Esto es un hasta pronto, no sé si voy a seguir (en el canal), tengo que pensarlo, esto no es una carrera o una maratón, esto es un hasta pronto en esta casa”. Luego, pidió un aplauso para todos sus compañeros.

La trayectoria de María Belén Ludueña

Ludueña, de 35 años y oriunda de Mar del Plata, comenzó en el periodismo a los 19 cuando estudiaba abogacía, carrera de la que se graduó. En 2005 fue elegida Reina del Mar en su ciudad natal y fue convocada por Garage TV para conducir un programa.

Durante los dos últimos años estuvo en la conducción de los programas informativos de América junto con Laje, que van de 6 a 9 y de 9 a 11. Según pudo saber LA NACION, hubo roces con el conductor y hasta algunos chispazos con las autoridades de la señal, lo que habría motivado su salida. Pero nada de esto pudo verse al aire.

Como dijo durante su despedida, se tomará vacaciones y recién en enero resolverá las propuestas de América y las de otros dos canales que la habrían tentado para sumarse a sus filas.

María Belén Ludueña compartió pantalla con Antonio Laje durante dos años @mariabelenluduena

Fue en un set de televisión donde conoció a Jorge Macri, en lo que ella misma definió como un flechazo que tardó un año en concretarse. “El 8 de agosto de 2018 él vino de invitado al programa de Paulino (Canal 26) y ese día propuse sacarnos una foto todos los que estábamos en el estudio, la subí a mis redes sociales, y él me mandó un mensaje para decirme que me quería conocer. En ese momento, no acepté, pero seguimos en contacto. Un año después, salimos a almorzar y ese mismo día me di cuenta de que me gustaba, que me hacía sentir muy bien”, contó a la revista ¡Hola! desde el departamento con vista al río que comparte junto con el intendente.

“Es muy caballero, de esos a la vieja usanza que te hacen sentir cómoda en todo momento. Además, tiene muchos valores y es muy seductor”, añadió. Macri incluso le propuso casamiento en vivo cuando ambos participaron del programa Polémica en el bar, luego de tres años de noviazgo.

Abogada y periodista, fue en un set de televisión donde conoció a Jorge Macri

Los cambios en la grilla de América TV para 2022

La programación de América TV vive momentos agitados. Hay al menos tres partidas confirmadas de grandes figuras. Primero se supo que el 31 de diciembre será el último día de Los Mammones, el ciclo conducido por Jey Mammon.

Luego, se conoció que Luis Novaresio también se desvinculó del Grupo América (Radio La Red AM 910, A24 y América TV) tras diez años de relación laboral. Por último, se anunció la partida de Soledad Fandiño, que conduce a diario Es por ahí, de 11 a 13, junto a Guillermo Andino y Chantal Abad. Justamente, el lugar de Fandiño podría ser ocupado por María Belén Ludueña, si es que acepta la propuesta y no se va hacia otro canal.