¿Se casa? Juana Viale repitió un look y eligió un vestido muy particular en su último programa de 2021

Juana Viale condujo este domingo el último programa del 2021 de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) y, pese a que sus originales outfits fueron el centro de las miradas de sus programas, la conductora decidió repetir un look, explicando que se trató de uno “muy aclamado por el público”.

La nieta de Mirtha Legrand volvió a recurrir a su diseñador favorito, Gino Bogani, y lució un vestido corto blanco que ya había utilizado en otra emisión del programa, en noviembre pasado, y que, casualmente, había causado furor entre los televidentes.

En aquella oportunidad lo definió como un vestido de novia. “Miren lo que es este vestido, por favor. Es como que Gino Bogani me hubiera dicho: ‘Andá a casarte y a la noche hace el programa’. Bueno, vine a hacer el programa pero todavía no me casé”, comentó Juana la primera vez que lo usó.

En esta oportunidad, la conductora volvió a describir con lujo de detalle la pieza de diseño: “Es un vestidito de encaje de lyon en seda y rafia sobre paillettes transparentes”, explicó y aclaró: “Este vestidito ya lo usamos, pero nos pareció que era muy acorde para despedir este año junto a todos ustedes”.

“Ya lo utilizamos pero dijimos con Bogani: ‘Es hora de repetir’. Y repetimos en el último programa para ustedes, porque fue muy aclamado y le gustó mucho a la gente”, aseguró Juana, que durante todo el año hizo de sus looks una parte muy importante del ciclo.

Transparencias, diseños de vanguardia, telas de lujo, vestidos con mangas y sin mangas, peinados elegantes, otros más osados y siempre bijouterie con maquillaje a tono, para darle el toque justo a cada “mesaza”.

Entre los looks más recordados de 2021 figura sin dudas el vestido inspirado en la Mujer maravilla que utilizó en una emisión de La noche de Mirtha Legrand y dejó a todos sus invitados sin palabras. “Me puso la capa de súper heroína”, expresó mientras lo estaba presentando.

“Antes de hablar de actualidad y realidad, porque de esta última estamos hasta acá”, comenzó diciendo la conductora mientras hacía un gesto de hartazgo con la mano. Acto seguido, agregó: “Quiero referirme a lo bello, a lo Bogani”. Fue así como la actriz dio el espacio para hablar del vestido que usó esa noche, una mezcla de frescura, puntillismo y lentejuelas.

También generó todo tipo de comentarios con otro vestido muy osado. “Mi look de Bogani, por supuesto”, dijo Viale en esa oportunidad. Y agregó que el diseñador “se ha enamorado nuevamente de las gasas”. También dijo que estas telas provocan algunos accidentes. “Estoy medio en pel...”, admitió la nieta de Mirtha Legrand entre risas. “Desnuda”, se corrigió rápidamente.

Tal como lo describió, la obra del diseñador era un conjunto de pantalón en gasa de seda natural estampada irregular al bies. “Es como pétalos de flores, como alas de mariposas”, comentó la conductora en aquella oportunidad.

Las transparencias estuvieron a la orden del día durante todo el 2021. Hace algunas semanas, Juana deslumbró con un vestido negro con transparencias y se robó todas las miradas. El diseño dejaba al descubierto parte de su cuerpo. “Es modernísimo”, afirmó mientras desfilaba.

“Hoy tengo un lookazo espectacular. ¡Gino Bogani lo hizo de nuevo! Me puso desnuda ante las cámaras”, manifestó lo conductora. Y siguió: “Apreciemos esta obra de arte, este vestido divino. Es un vestido de tul con paillettes plateados, dorados y negros. Es modernísimo, totalmente transparente. Solamente Bogani pudo haber hecho este vestido hace 31 años. Es un genio, muy bonito la verdad, tiene figuras geométricas”, remarcó Juana.