Belinda vuelve a España y a la actuación: “Estoy muy feliz con este nuevo desafío”

Tanto para la familia de la cantante Belinda como para ella es un momento especial ver que está arrancando un proyecto en su tierra natal, España. Si bien desde temprana comenzó una carrera en la televisión mexicana, la actriz nació en Madrid. Después de permanecer alejada de las pantallas como actriz (su última telenovela donde fue protagonista fue Camaleones en 2009) relató en diálogo con El Universal lo que significa volver a esta faceta de su carrera, ahora con Netflix España.

“Es un proceso difícil porque estoy un poquito fuera de mi zona de confort pero la mente es muy sabia y tiene más memoria de lo que uno cree”, aseguró en declaraciones al medio mexicano y agregó: “Yo crecí actuando, es parte también de mi carrera, estuve muchos años actuando, en foros y locaciones y ha sido gran parte de mi vida por mucho tiempo así que al principio estaba un poquito nerviosa pero ya después me sentí muy en confianza además de que tengo dos directores que son súper talentosos”.

La intérprete de “Luz sin gravedad” se sumó al elenco de la serie Bienvenidos al edén, de la que todavía no puede revelar información pero que ya se encuentra grabando. “Me atrapó mucho la historia, desde el principio me llamó la atención y me gustó mi personaje. Me encantó que es en España, lo cual me gusta mucho porque siempre había querido trabajar aquí por obvias razones, por mi familia, mi abuelita y porque es parte de mí, es el país en el que nací y crecí, después me fui a México muy chiquita pero mis raíces también son españolas”, aseguró.

Sin embargo, es precisamente a su abuela a quien ya no pudo compartirle. Juana Moreno falleció el pasado 10 de febrero según informó la propia actriz en sus redes sociales y luego de estar varios días delicada de salud. “No tuve tiempo de contárselo a mi abuelita que era la persona con la que más tenía ganas yo de compartir esta sorpresa, no tuve tiempo de decirselo y bueno, mis papás están súper contentos. Mis padres son súper españoles y es obviamente algo muy especial para todos en mi familia”, lamentó.

“Este era uno de mis sueños, siempre había querido trabajar en España y se me cumplió”, detalló.

Al respecto, Belinda recordó que cuando visitaba a su abuela era un tema del que hablaban. “Hasta hace poquito todos los años yo por lo menos una vez al año la visitaba y me acuerdo todas las películas y series que hemos visto y siempre me decía ‘sería mi sueño verte aquí, trabajar, porque no te olvides que España también es tu país y sería algo tan bonito para mí poder estar aquí y verte’”, relató y añadió: “Ahora estoy en eso y ojalá que donde quiera que esté ella me vea y lo disfrute”.

Para Belinda el estado actual de su vida podría definirse como un renacer. Comparte además cómo es que vive su relación con el músico de regional mexicano Christian Nodal con quien además recientemente grabó un nuevo sencillo.

“Estoy feliz, pasamos mucho tiempo juntos, es una etapa súper bonita, aprovecho para cocinar y me encanta que le guste lo que cocino y lo disfruto demasiado, me gusta mucho complacerlo que esté feliz que sienta que aunque yo estoy trabajando también me ocupo de él y me esfuerzo para que él esté feliz”.

