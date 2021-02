La conmovedora confesión de Guillermo Coppola sobre Diego Maradona: “En su agonía hubiese ido al menos dos veces a taparlo”

Guillermo Coppola dio una conmovedora entrevista en la que recordó a Diego Maradona y relató cómo fueron los últimos momentos que vivió con el ídolo deportivo. “Me cansé de putearlo desde el velatorio hasta la última bendición porque habíamos quedado que él me iba a llevar primero al cementerio”, lanzó el empresario, a tres meses de la muerte de su amigo.

La estrecha amistad y vínculo laboral de Coppola y Maradona los convirtieron en una dupla inseparable. Tras cumplirse un nuevo mes del fallecimiento del papá de Dalma y Gianinna Maradona, Coppola dio una emotiva entrevista a Súper Deportivo Radio, (Radio Villa Trinidad) en la que habló de las últimas horas de El Diez: “En ocho horas de agonía que tuvo Diego, como mínimo hubiese ido dos veces a taparlo”.

El exrepresentante deportivo también habló de la performance de los profesionales que atendieron a Diego. “No señalo si no estoy. No juzgo. A los profesionales no puedo decir si actuó bien o mal si no soy médico. Pero leo, veo y escucho, pero hay algo que sí sé: amigo, yo sé lo que hago como amigo”, manifestó. “Por eso cuando te dicen, ‘mi mejor amigo, se fue mi amigo, era mi amigo’, y después decís ‘el gordo se caga muriendo’… Dejame tener la duda de que no era el amigo, porque al amigo no se le suelta la mano, campeón”.

Además, el empresario habló de cuán presente tiene a Diego en su día a día. “Veo a Maradona en mi mujer. Lo nuestro fue amor. Mi mujer se levanta a ver a mi nena a la madrugada, yo hacía lo mismo por Diego”, señaló. “Si Diego me apareciera en este momento, le diría: ‘¡Subite Diego, y vamos a vivir la vida! ¡Vamos a recorrer el mundo!’”, añadió. “A la gente se le fue ese ídolo máximo, que tanto nos dio al deporte argentino y a los italianos en Napoli. Pero a mí se me fue otro Diego. Mi gran amor. Juntos, siempre juntos”.

