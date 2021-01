Belu Lucius recibió una grata noticia durante sus vacaciones: "Es un honor"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de enero de 2021 • 12:55

Tras haber sido eliminada de MasterChef Celebrity (Telefe), la influencer Belu Lucius se fue de vacaciones con toda su familia a Necochea. A los pocos días de haberse instalado allí, las autoridades de la ciudad se comunicaron con ella para darle una inesperada noticia que luego celebró vía Instagram.

Junto a un retrato familiar, Belu anunció que la nombraron "embajadora turística". "Gracias Necochea, gracias. Hoy me nombraron embajadora turística de la ciudad de Necochea. No les explico la felicidad en mi corazón, el honor y orgullo que me dio esa noticia", expresó.

Y siguió: "Amo a esta ciudad hermosa y la elijo todos los años como lo hicieron mis papás hace varias décadas. Hace muchos años que lo cuento en mis redes y hoy me tocó agradecer este regalo que me han dado todos acá. Y si no conocen, ojalá puedan alguna vez venir y disfrutarla como la disfruto yo con mi familia".

Cabe recordar que tras deslumbrar al jurado del reality de cocina con sus elaborados platos, Lucius fue eliminada por la difícil tarea de preparar unos macarons. Inmediatamente después de emitido el programa, su marido Ortega Desio le dedicó unas palabras en redes: "Orgullo y amor infinito por vos, amor mío".

