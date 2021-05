Belu Lucius estalló contra Twitter por suspenderle la cuenta: “Es la cloaca de las redes”

Belu Lucius se mostró furiosa con Twitter luego de que la red social le suspendiera la cuenta. La influencer contó en Cortá por Lozano (Telefe) por qué sucedió esto y afirmó que ya no le interesa volver a usar la red social del pajarito.

En el programa que conduce Verónica Lozano estaban hablando sobre la historia de vida de Dani La Chepi y, en ese contexto, la panelista confesó que tenía miedo de aceptar un trabajo en Telefe porque consideraba que Mauro Szeta se iba burlar de ella “porque es instagramer y youtuber, aunque ya no tuitera”. Frente a este detalle, reveló que fue inhabilitada por Twitter.

“Fue porque usé un tema de Beyoncé y me la clausuraron. Igual me hicieron un bien porque Twitter es como la cloaca de las redes sociales. Así que, si quieren que haga canje o algo de eso, es por otras redes, no por ahí”, afirmó la exparticipante de MasterChef Celebrity.

Belu Lucius disparó contra Twitter por suspenderle la cuenta - Fuente: Telefe

Su compañero Nicolás Peralta aprovechó este detalle para chicanearla: “Quise entrar a Belu Lucius en Twitter y dice: ´La cuenta que estás intentando ver ha sido suspendida´. Tenés que reclamar, hay más de 300 mil personas esperando tus tuits”, le dijo.

A lo que Lucius, que estaba notablemente enojada con la red social del pajarito, remató: “Mi amor, seguime en Tik Tok entonces. No me interesa más Twitter”.

Belu saltó a la fama en las redes hace ya varios años, donde compartía videos graciosos junto a su familia. De esta manera, logró cosechar millones de seguidores en las distintas redes sociales.

A fines del año pasado, la humorista fue convocada para la primera edición de MasterChef Celebrity, en la que terminó ganando Claudia Villafañe. Y, pese a que no se llevó el premio mayor, durante su paso por el programa logró ganarse el corazón del jurado y hacerse conocida entre el público no tan activo en redes sociales.

LA NACION