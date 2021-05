El incómodo momento que vivió Darío Barassi cuando se fue a hacer una resonancia

Darío Barassi se caracteriza por reírse siempre de él mismo, pero este fin de semana contó una situación que vivió hace unos días en la que se sintió incómodo. El conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) tuvo que hacerse una resonancia magnética y una mujer hizo un comentario fuera de lugar sobre su físico.

“Hace un par de días, el fin de semana pasado, empecé a sentirme mal, me dolía la vista, la espalda, las cervicales, estaba un poco abombado”, contó en una filmación que subió a Instagram, en la que se lo veía sentado en su coche.

Darío Barassi contó el incómodo momento que vivió cuando se fue a hacer una resonancia

Fiel a su estilo, el humorista dijo que pensó que se le iba a pasar “comiendo tres entrañas”, porque para él “la solución siempre es carne”. Sin embargo, la dolencia continuó y el lunes siguiente durante la grabación del programa volvió a sentirse mareado.

Barassi fue a hacerse una resonancia magnética para revisar el estado de su columna, y fue allí donde vivió un momento incómodo. “Cuando entré al cuartito para cambiarme y hacerme la resonancia, una señora que estaba saliendo del resonador me dice ‘éxitos, gordito, te felicito por el programa’. Pero cuando me estoy empezando a cambiar, escucho que la señora le dice a la piba que me había llevado hasta ahí ‘¿che, pero entra Barassi en el aparato?’”, contó el conductor.

Indignado, agregó: “En el momento pensé en remates horribles que no hice ni voy a hacer ahora porque son muy agresivos... Pero me dolió”. Barassi explicó que la empleada del centro de diagnóstico por imágenes se hizo la desentendida y que, lejos de darse cuenta de que había dicho algo desubicado, volvió a repetir la pregunta.

“Le dije: ‘Señora, ¿quiere quedarse a ver? ¿Quiere pagar como si esto fuera Mundo Marino para ver si el gordo entra en el tubo ese?’”, le preguntó el conductor. Y ella, sin notar que realmente estaba molesto, le respondió: “Ay, sos divino”.

La mujer se fue, pero los problemas no terminaron allí. Barassi se quedó dormido tres veces dentro del resonador y, por eso, tuvieron que repetirle el estudio hasta que pudo permanecer despierto. “Estuve casi una hora para hacerme la resonancia, una experiencia maravillosa”, finalizó el conductor, con humor.

El estudio reveló que el conductor de eltrece tiene la columna rectificada, por lo que comenzó a realizar RPG (Reeducación Postural Global), masajes y afirmó que ya se siente “mucho mejor”. También bromeó con el efecto de un medicamento que le recomendó el traumatólogo. “Me dijo que me tome una nada más, pero por ahí me tomo dos o tres”, bromeó.

“Espero que algún familiar de esa señora que me preguntó si entraba, esté mirando este video. A vos, familiar de la señora maldita, decile que no solo entré sino que me tuvieron que poner colchonetas alrededor. Entro yo y tres colchonetas... ¡En tu cara old woman (mujer mayor)!”, remató el conductor.

