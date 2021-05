Sincericidio: Juana Viale contó por qué le cuesta tanto hacer terapia

El programa de este domingo de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) contó con la presencia del psicólogo Diego Sehinkman que aprovechó para consultarle a los invitados si hacían terapia. Cuando le tocó el turno a Juana Viale, la actriz admitió los problemas que tiene al momento de ir al psicólogo.

“Yo estoy haciendo terapia presencial, pero me pasaba que lo más difícil para mí siempre fue arrancar. Tener que llegar y decir ‘¿le voy a contar esto?’”, confesó Juana. “Yo hace dos o tres años que no voy y el acto de volver a contarle mis problemas del principio...”, admitió Coco Sily. “No debería ser así. No puede ser un obstáculo ir a un terapeuta nuevo. Rápidamente con las preguntas adecuadas puede armar un mapa de dónde estás parado. La demanda es que vos puedas identificar cuál es el problema que te lleva a terapia”, le aseguró el psicólogo. “Yo tengo una lista de quilombos que no sé cuál es el más urgente”, lanzó Juana causando la risa de sus invitados.

“Hay que saber diferenciar una dificultad a un problema de terapia”, destacó el psicólogo. “Ah, no todo es un problema de terapia”, remarcó la conductora. La charla derivó a que Sily confiese una experiencia que tuvo hace poco. “Yo me hice constelaciones familiares y me resultó bárbaro. Es una terapia alternativa nueva. En esta trabajás un solo tema, una sola vez. Hay varios integrantes que juegan roles y otra que coordina”, confesó el actor. “¿Representan a tu familia?”, le consultó José María Muscari.

“Representan a la problemática que vos hayas traído. Es maravilloso y a mi me sirvió mucho”, aseguró Sily. “Te despeja mucho. Yo creo que lo mágico es que interactúan personas que no te conocen”, agregó Juana. “Es pura percepción”, concluyó el humorista.

LA NACION