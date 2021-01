Belu Lucius se incorpora como panelista a Cortá por Lozano: “Es un desafío hermoso que me está dando la vida para aprender”

Belu Lucius, la influencer y exparticipante de MasterChef Celebrity, se incorpora a partir del lunes a Cortá por Lozano, el magazine de Telefe conducido por Verónica Lozano. Lucius será una de las panelistas del programa que se afianzó en las tardes televisivas y cuyo equipo actualmente se encuentra formado por Diego Ramos, Nicolás Peralta, Mauro Szeta, Paola Juarez y Marcelo Polino, con Lozano en la conducción.

“Estoy tan contenta por esta oportunidad. Es una aprendizaje”, le contó Lucius a LA NACION. “Esto va a ser aprender, tener experiencia, nutrirme, conocer lo que es la tele jugando en primera, para mí es un programa muy divertido que veo cada vez que puedo, y ahora estar formando parte de este equipo que está recontra aceitado va a ser un desafío hermoso que lo voy a tomar como una posibilidad muy grande que me está dando la vida para aprender, divertirme y perfeccionarme todo lo que pueda”, compartió, en diálogo con este medio.

Su reacción en las redes. “Me explota el corazón de felicidad”, escribió Lucius en Instagram en relación a su incorporación. “Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por siempre ser tan hermosos conmigo y contagiarme de buenas energías. Prometo aprender todo lo que pueda y dar todo lo mejor de mí”, remarcó en su posteo.

Sin lugar a dudas, Lucius aportará dosis de humor al programa, como lo hizo en el reality gastronómico, donde la descubrió una nueva audiencia que no la consumía en Instagram, donde la siguen más de 2 millones de usuarios. La influencer llegó a la semifinal del ciclo y se despidió muy emocionada. “Más allá del premio, yo siento que gané”, le había expresado a Florencia Peña en un móvil desde Necochea para su programa, Flor de equipo.

Se fue Belu Lucius y hasta el jurado lloró - Fuente: Telefe

“Para mí fue una experiencia impresionante. La pasé tan bien en el programa, estoy tan agradecida por todo lo que viví. Es la primera vez que puedo decir que dejé a mis chicos y me dedique a mí. Quizás otras mujeres me entiendan”, manifestó tras las emisión de su eliminación de MasterChef. “Yo podría haber ido a lo básico, a lo más fácil pero siempre en mi familia intentamos superarnos. Si yo quiero ganar no me puedo ir con un plato sencillo, no me quise jugar a zafar”, sumó, en relación al desafío que la dejó fuera de competencia: hacer seis macarons perfectos compartiendo un mismo horno.

Por otro lado, Lucius aseguró que en su vida siempre intenta ver el lado positivo de las cosas. “Yo me identifico mucho con una frase de Nico Vázquez que dice: ‘Más amor y más humor’. Siento que con eso podemos transformarnos en seres humanos, necesitamos ser más felices porque eso se contagia. Siempre voy a ver el vaso lleno. Trato de ser genuina, buena onda y divertir en cada cosa que hago”, apuntó la flamante panelista de Cortá por Lozano.

¡BOMBA! 💥 ¡Bienvenida @BeluLucius! 🙌 La influencer se incorpora como panelista en #CortaPorLozano desde el 1/02 👏 ¿Qué es lo que más te gusta de esta nueva integrante? ¡Contanos! 👇 pic.twitter.com/wLQrTsQwYZ — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) January 27, 2021