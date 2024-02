escuchar

Este domingo, Benjamín Alfonso fue uno de los invitados a la mesaza de Juana Viale, que se transmitió desde Mar del Plata por segunda semana consecutiva. Junto a Fabián Vena, Mirta Wons, Sofía Pachano, Rodolfo Ranni y Martín Tetaz, el actor de Sinvergüenzas reveló que practica el método Wim Hof a menudo con el fin de aportarle otro tipo de beneficios al cuerpo. “No podés pensar en nada más”, señaló.

Benjamín se robó la atención de Juanita y de toda la mesa del Almorzando con Juana (eltrece) cuando contó que realiza un hábito cotidiano para relajar los músculos y disminuir el estrés. Este método se atribuye al atleta holandés Wim Hof, que obtuvo varios récords en el Libro Guinness por su destreza. Esto consiste en la combinación de diferentes técnicas de respiración, exposición al frío y meditación profunda.

En medio de la charla sobre la temperatura del agua de mar en La Feliz, el actor comentó: “Yo estoy haciendo el método Wim Hof, el del hielo. Es espectacular”. Luego de ello, explicó de qué se trata para el resto de los comensales: “Es una técnica que lucha contra el estrés y la depresión. Dicen que un baño de hielo, como es tan estresante para el cuerpo, genera mucho más endorfinas que cualquier droga, la comparan con la cocaína, por la cantidad de endorfinas que liberás, que es el triple”.

Ante la consulta de Tetaz sobre cómo realizarlo y si es necesario comprar bolsas de hielo, al igual que la frecuencia con la que se somete a este, Alfonso sumó: “Si compran bolsas, son más de 16 kilos de hielo. Es mucho hielo. Creo que son como tres o cuatro bolsas”. Luego, agregó: “Tenés otras técnicas para hacer diariamente porque no siempre tenés el tiempo para ir a comprar el hielo (...) Hay una de ellas que tenés que meter la cabeza, o sea, la cara dentro de un bowl con hielo y después, si no, ducha. Cuando terminás de ducharte, ponés el agua fría, un rato”.

Wim Hof cumple su rutina en medio de un lago congelado (Fuente: Wim Hof - sitio web oficial)

Además, insistió: “Acá en Mar del Plata, en invierno es lo mejor. Corrés al mar y listo. Porque es una situación de tensión en la que no podés pensar en nada más”. “¿Por qué estresante?”, consultó Wons, a lo que el actor remarcó: “No, pero es al revés, el cuerpo se estresa”.

“¿Cuánto tiempo tenés que estar así?”, indagó Juanita y Benjamín respondió: “En el hielo tenés que estar dos minutos o tres (...) Pero la verdad es que es muy lindo, cómo te revitaliza todo el cuerpo, la cara, la piel, todo”.

Sobre la frecuencia en la que repite el método, el ex Violeta añadió: “Ayer que volvimos de hacer la obra en San Bernardo a las cuatro de la mañana y me levanté a las 7.30, me bañé. Cuando terminé, agua fría y es como… sostener”. “¿Hasta cuánto se soporta?”, consultó Viale y bromeó: “Contás una heladera, dos heladeras, tres heladeras… “.

“No, yo digo que aguanto hasta que no doy más. Hasta que el agua fría deje de quemar. Ahí ya estoy. Está muy bueno, lo quería compartir acá, porque es algo que lo podés hacer todos los días en tu casa”, concluyó Benjamín Alfonso a lo que Mirta Wons acotó con humor: “Gracias, te veo y todo, pero yo me quedo con el agua caliente. Ir a comprar el hielito y todo, no”. Es pertinente aclarar que, ante cualquier duda, se recomienda consultar a un médico de confianza previo a realizar este procedimiento.