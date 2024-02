escuchar

Juana Viale deslumbró este domingo con un look llamativo y que rememoró a la nostalgia familiar. En la apertura de Almorzando con Juana (elTrece), llevó un outfit muy original y distinto a la serie de estilos que portó en las anteriores ocasiones. En el marco del cumpleaños número 150 de Mar del Plata, emitió otra edición desde el hotel Costa Galana, al igual que los tradicionales de su abuela Mirtha Legrand.

Juanita compuso su mesaza de una variedad de invitados que vinieron desde la política hasta el mundo de la actuación, como: Rodolfo Ranni; Fabián Vena; Sofía Pachano; Martín Tetaz; Mirta Wons y Benjamín Alfonso. Sin embargo, otra vez fue la protagonista de este mediodía con el vestido que la vinculó directamente a su abuela y a su juventud.

Al principio, sobre su locación, como sucedió también el pasado domingo, informó con un típico palito a la producción: “Estamos acá en Mar del Plata, seguimos haciendo los almuerzos acá, muy feliz. Yo me quedaría feliz otro fin de semana más, pero bueno, se ve que hay que volver”.

Luego de ello, como es habitual en cada apertura de emisión, Juanita presenta cada uno de los diseños que Gino Bogani prepara para ella; sin embargo, aquí llevó un disfraz propio que guardó en el armario durante años y que decidió exponerlo ante el público. “Les quiero contar una historia muy interesante para mí, muy linda en verdad”, comenzó.

Juanita vistió un disfraz que le regaló su abuela cuando tenía cuatro años (Fuente: Instagram/@lamesazarg)

“Tengo un vestido, que yo diría, es un auténtico Bogani. Pero no, esta vez tengo un rediseño de un auténtico Bogani, porque este vestido era un disfraz que me trajo mi abuela en el año 1986, cuando yo tenía cuatro años, de sevillana”, relató con melancolía y agregó: “Y pasaron los años y tuve hermanas, tuve hijas y fueron pasando… Y el otro día lo encontré, estaba en casa y estábamos hablando con Bogani de cualquier pavada como solemos hacer muchas veces, y le conté de mi vestido de sevillana”.

Según contó la actriz, el diseñador argentino-libanés le pidió que se lo lleve para poder ajustarlo a las medidas actuales: “Imaginate, seis años, ¿no? Me llegaba hasta acá [la cintura] y ahora lo modificó y tengo un vestido sevillano de Bogani. Así que, es muy lindo, no lo puedo describir en género, pero es vistoso. Me encanta poder usarlo después de años”.

Sobre el origen de este estilo, es popularmente conocido como “traje de gitana” o “traje de andaluza”. Era una indumentaria típica de faena propia de las campesinas andaluzas, que consistía en una bata de percal terminada con vuelos adornados.

Juanita Viale emitió su segundo programa desde Mar del Plata (Fuente: Instagram/@lamesazarg)

El atuendo consistió en un típico vestido blanco, con lunares rojos y volado en el mismo tono. Además, su escote consistió en uno recto. En cuanto a la bijouterie, portó un par de aros dorados en forma de gota y su peinado fue de una cola de caballo con ondas. Sobre su make up, solo pintó sus ojos con un color bronce.

De inmediato, desde la cuenta de Instagram de La Mesaza, Juanita recibió una catarata de elogios debido al outfit melancólico que lució. “Yo creo que ponga lo que se ponga le va a quedar bien. Bellísima”; “Una belleza”; “¡Que historia! Tremenda”; “Hermoso el disfraz”; “Muy linda” y “Todo te queda perfecto”, fueron algunos mensajes en cuestión.