La respuesta viral de Peter Lanzani en los Premios Oscar 2023 que causó ternura en las redes

La del domingo 12 de marzo fue sin dudas una noche muy especial para el cine nacional. Argentina, 1985, estuvo nominada en la 95° edición de los Premios Oscar como Mejor Película Internacional. No obstante, y a pesar de la gran expectativa e ilusión, esta vez no pudo ser y fue la alemana Sin novedad en el frente la que se quedó con la estatuilla. De igual manera, sus protagonistas y realizadores vivieron una grata experiencia en Hollywood. Antes de la ceremonia, Peter Lanzani, uno de los protagonistas, desfiló por la alfombra color champange, posó feliz para las fotos. Pero, no solo eso, ya que una respuesta a la prensa llenó de ternura las redes sociales.

Juan Pedro Lanzani, o Peter Lanzani como se lo conoce en los medios desde hace más de una década, se convirtió en uno de los actores más destacados de su generación. Arrancó como modelo de ropa infantil y su primer trabajo como actor llegó de la mano de Cris Morena, allá por 2006. Fue parte de Chiquititas y desde ahí no paró: estuvo en Casi Ángeles, Cuando me sonreís, La dueña y tuvo una destacada performance en Un gallo para esculapio, que le valió una nominación al Martín Fierro como mejor actor protagónico en un unitario. También hizo teatro y cine con éxitos como El Clan, El Ángel y 4x4.

Ricardo Darin como Julio Strassera y Peter Lanzani como Luis Moreno Ocampo en Argentina, 1985

Pero, el gran salto de su carrera vino de la mano de Argentina, 1985, que coprotagonizó con Ricardo Darín. Allí interpretó a Luis Moreno Ocampo, uno de los fiscales que llevó adelante el Juicio a las Juntas, donde se puso en el banquillo a las principales autoridades de la última dictadura militar en el país, transcurrida entre 1976 y 1983.

El film fue un éxito rotundo a nivel nacional e internacional: ganó el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, el Goya a Mejor Película Iberoamericana, también el Satellite y cosechó una nominación a los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Santiago Mitre, Ricardo Darin y Peter Lanzani en los Oscar 2023 Instagram @sanmitre

El domingo 12 de marzo, los realizadores del film disponible en Amazon Prime Video se vistieron de gala para coronar los intensos meses de viajes por el mundo para promocionar y representar a la película. Antes de ingresar al Dolby Theatre de Los Ángeles, California, pasaron por la alfombra roja - champange en esta ocasión- y entre las entrevistas se destacó un momento especial que tuvo como protagonista a Lanzani: mientras posaba para los fotógrafos le hicieron una pregunta y su respuesta no tardó en viralizarse en las redes.

El periodista Guido Záffora compartió en Twitter un fragmento del paso del actor por los premios donde se lo pudo ver mientras posaba para las fotos y seguía las indicaciones. En ese momento, uno de los fotógrafos le preguntó: “What’s your name?”, que traducido al español quiere decir “¿Cuál es tu nombre?” Él, sin perder la sonrisa, respondió: “Peter”.

La respuesta de Peter Lanzani en los Oscar que enterneció las redes

Pero, esa no fue la única palabra que le salió de la boca, ya que la prensa quería algo más. “Peter what?”, en referencia a que diga su apellido. “Lanzani”. A partir de ahí se pudo escuchar como detrás de cámaras ya lo llamaban por su nombre, puesto que ahora ya lo sabían. El momento generó mucha ternura en las redes y los usuarios no tardaron en reaccionar. “La carita de felicidad de este muchacho, es todo lo que está bien” y “El futuro galán de Hollywood”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Si bien el contenido del sobre que leyó Salma Hayek junto a Antonio Banderas no fue el esperado, lo que vino de la mano del film será sin dudas algo inolvidable para Lanzani.

Ahora, se prepara para ir por más. El 22 de abril se entregan los Premios Platino que reconocen a las mejores producciones audiovisuales de Iberoamérica y donde la cinta dirigida por Santiago Mitre tiene 14 nominaciones. Exactamente un mes antes de eso, el 22 de marzo, Peter estrena la segunda temporada de la serie El reino, en Netflix.

